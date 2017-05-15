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Марко Асенсио: превосходно себя чувствую на поле рядом с Криштиану Роналду
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио прокомментировал победу над "Севильей" (4:1).
"Мы играли один из наших финалов. Мы очень довольны, поскольку сумели показать хорошую игру и добиться нужного результата – теперь в борьбе за чемпионский титул мы зависим только сами от себя. Мы настроены только на победу и в Виго, и в Малаге.
Я превосходно себя чувствую на поле рядом с Криштиану Роналду, причём во всех смыслах. Когда я только появился в "Реале", он очень много сделал для того, чтобы я как можно быстрее стал своим в команде. А в игре взаимодействовать с ним – одно удовольствие", - цитирует Асенсио официальный сайт "Реала".
"Мы играли один из наших финалов. Мы очень довольны, поскольку сумели показать хорошую игру и добиться нужного результата – теперь в борьбе за чемпионский титул мы зависим только сами от себя. Мы настроены только на победу и в Виго, и в Малаге.
Я превосходно себя чувствую на поле рядом с Криштиану Роналду, причём во всех смыслах. Когда я только появился в "Реале", он очень много сделал для того, чтобы я как можно быстрее стал своим в команде. А в игре взаимодействовать с ним – одно удовольствие", - цитирует Асенсио официальный сайт "Реала".
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