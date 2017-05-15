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Кокорин и Мамаев могут ехать в Монте-Карло
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал имена 30-и футболистов, которые попали в расширенный список команды на Кубок конфедераций. Окончательный состав из 23-ёх человек будет сформирован после завершения чемпионата России. Rusfootball.info пытается разобраться, кто в итоге оказался лишним и о ком несправедливо забыли прямо сейчас.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит").
За бортом: Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артём Ребров ("Спартак"), Станислав Крицюк ("Краснодар"), Сослан Джанаев ("Ростов"), Никита Медведев ("Ростов").
С вратарской линией у нас последние десять лет было всё достаточно стабильно. Первый номер в лице Акинфеева незаменим. Не увидеть его в воротах сборной России на крупном турнире мы сможем только в случае его травмы (слава богу, в последнее время они обходят Игоря стороной) или внезапного завершения карьеры. "Команда, как вы знаете, начинается с вратаря. На данный момент Акинфеев не дает повода усомниться в квалификации и мастерстве. По своему вратарскому опыту знаю, что основной голкипер должен быть один", - это слова Черчесова полуторамесячной давности, не утратившие актуальности.
Стабильность, впрочем, не только в этом - за спиной Акинфеева конкуренция за оставшиеся два места в заявке такая жаркая, что не снилась полевым футболистам на любой другой позиции. На сей раз взяли супернадёжного на протяжении всего сезона в "Анжи" и "Уфе" Беленова, натурализованного бразильца, но давно говорящего по-русски капитана "Локомотива" Гильерме и открытие нынешнего сезона, о котором год назад слышали только в узком круге любителей уфимского молодёжного футбола, Андрея Лунёва.
Из тех, кто отмечен в колонке "за бортом", по троим вопросов к Черчесову, к слову, бывшему вратарю сборной России, нет. Лодыгин потерял место в основе "Зенита", проиграв конкуренцию как раз Лунёву, Крицюк и Джанаев травмированы и выбыли как минимум до конца сезона. По двух оставшимся вопросы остаются. Можно провести параллели между Гильерме и Ребровым, а также Лунёвым и Медведевым. У первых, несомненно, выражены лидерские качества. У Гильерме в 27-и матчах чемпионата 22 пропущенных мяча, из них два с пенальти. У Реброва в тех же 27-и играх пропущено 24, но в его ворота забили и на три 11-метровых больше. Возникает вопрос, чем принципиально сильнее в данный момент обладатель кубка России чемпиона страны?
О Медведеве, в свою очередь, как и о Лунёве год назад футбольная Россия ничего не знала. И тут, бах! Парень заменяет бессменного номера один в бердыевском "Ростове" Джанаева, получившего травму и выбывшего до конца сезона, и сходу устанавливает новый рекорд по продолжительности сухой серии в истории чемпионатов России, побив в заочной дуэли в бывшем вратаря сборной России Руслана Нигматуллина. Черчесов повторял мантру Слуцкого о том, что игроку "Ростова" не хватает еврокубкового опыта, но тогда что в списке вызванных делают Беленов, Гильерме и Лунёв? Черчесов говорил о том, что в Европе у "Ростова" всего три сухих матча из 14-и в сезоне. А у Акинфеева тогда сколько? Каждый справится, не ища в гугле.
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").
За бортом: Василий и Алексей Березуцкие (ЦСКА), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия)
Из старой гвардии оборонцев ЦСКА в сборной не осталось никого. Игнашевич объявил о завершении карьеры в сборной ещё год назад, а Василий и Алексей об её "приостановлении". Хотя все трое наряду с единственным армейцем-защитником, оставшимся в сборной, Васиным регулярно играют в новой схеме Виктора Ганчаренко с тремя центральными защитниками. В этом плане на предстоящем Кубке конфедераций их будет особенно не хватать, ведь Черчесов наверняка будет использовать именно эту вернувшуюся в моду схему. И Васину будут помогать не братья Березуцкие, а свежие чемпионы, молодые Кутепов и Джикия. Первый по весне присел на лавочку неподалёку от Карреры из-за нестабильной игры, второй, пришедший в "Спартак" зимой, только месяц назад закрепился в основе. Хватит ли их чемпионских эмоций покрыть неопытность этим летом в игре против сборных Португалии, Чили или Германии?
Впрочем, скорее всего, кто-то из них уступит место в основе Фёдору Кудряшову, который стал незаменимым винтиком в полуэкспериментальном (или как он сам называет "контрольном") механизме Черчесова. А вот что делают даже в предварительном составе игроки "Рубина" и "Фенербахче" Камболов и Нойштедтер? Первый за последние два месяца шесть полных матчей, лишь один из которых был "на ноль". В последнем туре поучаствовал в матче, в котором "Рубин" пропустил и вовсе четыре мяча от организованной, но совсем не атакующей команды из Ростова-на-Дону. Второй - футболист ротации "Фенербахче", и играет на протяжении всего сезона далеко не в каждом матче. Но зря что ли старался кропотливый Виталий Мутко над паспортом этого парня? В общем, плохо дело у нас с центральными защитниками без армейской тройки, как многие и предсказывали ещё несколько лет назад.
Пару слов о Шишкине. Станислав Саламович, чтооо? Человек после мартовских товарищеских матчей сборной сыграл за свой клуб две неполные игры, за весь сезон не забил и не отдал ни одной голевой передачи, при этом ему уже за 30, и вы его вызываете в сборную? Расширьте кругозор. Раз вы наблюдаете за чемпионатом Турции, загляните в Чехию. Лучший молодой футболист, незаменимый на правом краю обороны многократного чемпиона страны "Спарты" из Праги Караваев в который раз остаётся за пределом вашего внимания. Он даже в Россию приехал, чтобы огорчить "Ростов" в лиге Европы и отобрать у того самого рекордсмена по сухим матчам в ЧР Медведева ещё один "сухарь", но уже на международной арене. Неужели вы этого не видели?
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Марио Фернандес (ЦСКА);
За бортом: Игорь Денисов ("Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит"), Павел Мамаев ("Краснодар"), Олег Иванов ("Терек"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания)
При всём своём спорном поведении в клубе этой весной Шатов остаётся чуть ли не главной кандидатурой на звание "самого незаслуженно отцепленного от сборной футболиста". Весной, когда Луческу выпускал Олега на замену, чувствовалось, как начинает поигрывать новыми красками тусклое нападение "Зенита". Два гола и семь голевых передач в 18-и играх чемпионата, возможно, не выдающийся показатель, но давайте сравним. У вызванных молодых надежд российского футбола Головина и Миранчука 3+3 и 3+8, соответственно, при том, что они провели практически все матчи в чемпионате. Учитывая, что с атакующими полузащитниками в этом составе совсем беда, даже по количеству, место Олегу должны были найти даже в ущерб другим позициям в команде. Опять же, если уж не вызвали Мамаева и Иванова (по более объективным причинам), а Черышев, по моему, здоровым выходил последний раз на поле тогда, когда ему не надо было выходить (кубок Испании с "Реалом").
О проблемах во взаимотношениях Черчесова и Денисова написана уже не одна статья, но перед крупными турнирами у себя дома можно на время о них и забыть, оставив где-нибудь подальше в Северной Осетии. Главный тренер на сей раз объяснил отсутствие опорника "Локомотива" его возрастом, заявив, что на его позиции вызваны более молодые игроки. Ну да, Тарасов младше Денисова. Игорю - 32, Дмитрию всего 30. Вот, оказывается, где у нас поле для роста!
Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар").
За бортом: Александр Кокорин ("Зенит"), Фёдор Чалов (ЦСКА).
Напоследок взглянем на позицию форварда. Здесь три безальтернативные фигуры на место первого форварда: Бухаров, расцветший у Бердыева в "Ростове" и забивавший МЮ этой весной, Дзюба и Смолов. Полоз, скорее всего, будет выполнять функции второго форварда, и его шансы на попадание в итоговую заявку, по моему, также не вызывают сомнений. Наверняка Черчесов рассматривает связку с Бухаровым и Ерохиным, как одну из возможностей перевернуть неудачно складывающийся ход матчей на кубке конфедераций.
Канунников выглядит явно лишним в этом списке, но и кандидатуры вместо него вовсе не являются очевидными вариантами замены. Кокорин дождался звёздного часа и будет смотреть домашний турнир с участием сборной по телевизору. Из Санкт-Петербурга, Москвы или Монако - неважно. Может быть, даже с Мамаевым. Нельзя весь сезон играть так серо и рассчитывать на вызов даже в находящуюся в рейтинге ФИФА в седьмом десятке сборную. Чалов блеснул в последних матчах за ЦСКА, забив три мяча в последних двух матчах и вытеснив из основы Ионова, но для вызова даже в расширенный список этого, конечно, пока очень мало. Логичнее было бы предположить, что никто из этой троицы не попадёт в список 30-и, отдав свободное место тому же Шатову, но у Станислава Саламовича своя логика. Что ж, надеемся, она его не подведёт.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит").
За бортом: Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артём Ребров ("Спартак"), Станислав Крицюк ("Краснодар"), Сослан Джанаев ("Ростов"), Никита Медведев ("Ростов").
С вратарской линией у нас последние десять лет было всё достаточно стабильно. Первый номер в лице Акинфеева незаменим. Не увидеть его в воротах сборной России на крупном турнире мы сможем только в случае его травмы (слава богу, в последнее время они обходят Игоря стороной) или внезапного завершения карьеры. "Команда, как вы знаете, начинается с вратаря. На данный момент Акинфеев не дает повода усомниться в квалификации и мастерстве. По своему вратарскому опыту знаю, что основной голкипер должен быть один", - это слова Черчесова полуторамесячной давности, не утратившие актуальности.
Стабильность, впрочем, не только в этом - за спиной Акинфеева конкуренция за оставшиеся два места в заявке такая жаркая, что не снилась полевым футболистам на любой другой позиции. На сей раз взяли супернадёжного на протяжении всего сезона в "Анжи" и "Уфе" Беленова, натурализованного бразильца, но давно говорящего по-русски капитана "Локомотива" Гильерме и открытие нынешнего сезона, о котором год назад слышали только в узком круге любителей уфимского молодёжного футбола, Андрея Лунёва.
Из тех, кто отмечен в колонке "за бортом", по троим вопросов к Черчесову, к слову, бывшему вратарю сборной России, нет. Лодыгин потерял место в основе "Зенита", проиграв конкуренцию как раз Лунёву, Крицюк и Джанаев травмированы и выбыли как минимум до конца сезона. По двух оставшимся вопросы остаются. Можно провести параллели между Гильерме и Ребровым, а также Лунёвым и Медведевым. У первых, несомненно, выражены лидерские качества. У Гильерме в 27-и матчах чемпионата 22 пропущенных мяча, из них два с пенальти. У Реброва в тех же 27-и играх пропущено 24, но в его ворота забили и на три 11-метровых больше. Возникает вопрос, чем принципиально сильнее в данный момент обладатель кубка России чемпиона страны?
О Медведеве, в свою очередь, как и о Лунёве год назад футбольная Россия ничего не знала. И тут, бах! Парень заменяет бессменного номера один в бердыевском "Ростове" Джанаева, получившего травму и выбывшего до конца сезона, и сходу устанавливает новый рекорд по продолжительности сухой серии в истории чемпионатов России, побив в заочной дуэли в бывшем вратаря сборной России Руслана Нигматуллина. Черчесов повторял мантру Слуцкого о том, что игроку "Ростова" не хватает еврокубкового опыта, но тогда что в списке вызванных делают Беленов, Гильерме и Лунёв? Черчесов говорил о том, что в Европе у "Ростова" всего три сухих матча из 14-и в сезоне. А у Акинфеева тогда сколько? Каждый справится, не ища в гугле.
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").
За бортом: Василий и Алексей Березуцкие (ЦСКА), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия)
Из старой гвардии оборонцев ЦСКА в сборной не осталось никого. Игнашевич объявил о завершении карьеры в сборной ещё год назад, а Василий и Алексей об её "приостановлении". Хотя все трое наряду с единственным армейцем-защитником, оставшимся в сборной, Васиным регулярно играют в новой схеме Виктора Ганчаренко с тремя центральными защитниками. В этом плане на предстоящем Кубке конфедераций их будет особенно не хватать, ведь Черчесов наверняка будет использовать именно эту вернувшуюся в моду схему. И Васину будут помогать не братья Березуцкие, а свежие чемпионы, молодые Кутепов и Джикия. Первый по весне присел на лавочку неподалёку от Карреры из-за нестабильной игры, второй, пришедший в "Спартак" зимой, только месяц назад закрепился в основе. Хватит ли их чемпионских эмоций покрыть неопытность этим летом в игре против сборных Португалии, Чили или Германии?
Впрочем, скорее всего, кто-то из них уступит место в основе Фёдору Кудряшову, который стал незаменимым винтиком в полуэкспериментальном (или как он сам называет "контрольном") механизме Черчесова. А вот что делают даже в предварительном составе игроки "Рубина" и "Фенербахче" Камболов и Нойштедтер? Первый за последние два месяца шесть полных матчей, лишь один из которых был "на ноль". В последнем туре поучаствовал в матче, в котором "Рубин" пропустил и вовсе четыре мяча от организованной, но совсем не атакующей команды из Ростова-на-Дону. Второй - футболист ротации "Фенербахче", и играет на протяжении всего сезона далеко не в каждом матче. Но зря что ли старался кропотливый Виталий Мутко над паспортом этого парня? В общем, плохо дело у нас с центральными защитниками без армейской тройки, как многие и предсказывали ещё несколько лет назад.
Пару слов о Шишкине. Станислав Саламович, чтооо? Человек после мартовских товарищеских матчей сборной сыграл за свой клуб две неполные игры, за весь сезон не забил и не отдал ни одной голевой передачи, при этом ему уже за 30, и вы его вызываете в сборную? Расширьте кругозор. Раз вы наблюдаете за чемпионатом Турции, загляните в Чехию. Лучший молодой футболист, незаменимый на правом краю обороны многократного чемпиона страны "Спарты" из Праги Караваев в который раз остаётся за пределом вашего внимания. Он даже в Россию приехал, чтобы огорчить "Ростов" в лиге Европы и отобрать у того самого рекордсмена по сухим матчам в ЧР Медведева ещё один "сухарь", но уже на международной арене. Неужели вы этого не видели?
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Марио Фернандес (ЦСКА);
За бортом: Игорь Денисов ("Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит"), Павел Мамаев ("Краснодар"), Олег Иванов ("Терек"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания)
При всём своём спорном поведении в клубе этой весной Шатов остаётся чуть ли не главной кандидатурой на звание "самого незаслуженно отцепленного от сборной футболиста". Весной, когда Луческу выпускал Олега на замену, чувствовалось, как начинает поигрывать новыми красками тусклое нападение "Зенита". Два гола и семь голевых передач в 18-и играх чемпионата, возможно, не выдающийся показатель, но давайте сравним. У вызванных молодых надежд российского футбола Головина и Миранчука 3+3 и 3+8, соответственно, при том, что они провели практически все матчи в чемпионате. Учитывая, что с атакующими полузащитниками в этом составе совсем беда, даже по количеству, место Олегу должны были найти даже в ущерб другим позициям в команде. Опять же, если уж не вызвали Мамаева и Иванова (по более объективным причинам), а Черышев, по моему, здоровым выходил последний раз на поле тогда, когда ему не надо было выходить (кубок Испании с "Реалом").
О проблемах во взаимотношениях Черчесова и Денисова написана уже не одна статья, но перед крупными турнирами у себя дома можно на время о них и забыть, оставив где-нибудь подальше в Северной Осетии. Главный тренер на сей раз объяснил отсутствие опорника "Локомотива" его возрастом, заявив, что на его позиции вызваны более молодые игроки. Ну да, Тарасов младше Денисова. Игорю - 32, Дмитрию всего 30. Вот, оказывается, где у нас поле для роста!
Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар").
За бортом: Александр Кокорин ("Зенит"), Фёдор Чалов (ЦСКА).
Напоследок взглянем на позицию форварда. Здесь три безальтернативные фигуры на место первого форварда: Бухаров, расцветший у Бердыева в "Ростове" и забивавший МЮ этой весной, Дзюба и Смолов. Полоз, скорее всего, будет выполнять функции второго форварда, и его шансы на попадание в итоговую заявку, по моему, также не вызывают сомнений. Наверняка Черчесов рассматривает связку с Бухаровым и Ерохиным, как одну из возможностей перевернуть неудачно складывающийся ход матчей на кубке конфедераций.
Канунников выглядит явно лишним в этом списке, но и кандидатуры вместо него вовсе не являются очевидными вариантами замены. Кокорин дождался звёздного часа и будет смотреть домашний турнир с участием сборной по телевизору. Из Санкт-Петербурга, Москвы или Монако - неважно. Может быть, даже с Мамаевым. Нельзя весь сезон играть так серо и рассчитывать на вызов даже в находящуюся в рейтинге ФИФА в седьмом десятке сборную. Чалов блеснул в последних матчах за ЦСКА, забив три мяча в последних двух матчах и вытеснив из основы Ионова, но для вызова даже в расширенный список этого, конечно, пока очень мало. Логичнее было бы предположить, что никто из этой троицы не попадёт в список 30-и, отдав свободное место тому же Шатову, но у Станислава Саламовича своя логика. Что ж, надеемся, она его не подведёт.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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