Зинедин Зидан подпишет новый контракт с "Реалом" до 2020 года

Руководство "Реала" намерено продлить контракт с главным тренером Зинедином Зиданом до 2020 года, сообщает AS.



"Королевский клуб" уже подготовил контракт и вскоре отправит его французскому специалисту. Сообщается, что Зидан согласен остаться в "Реале" на долгие годы.