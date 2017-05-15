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Зинедин Зидан подпишет новый контракт с "Реалом" до 2020 года

Руководство "Реала" намерено продлить контракт с главным тренером Зинедином Зиданом до 2020 года, сообщает AS.

"Королевский клуб" уже подготовил контракт и вскоре отправит его французскому специалисту. Сообщается, что Зидан согласен остаться в "Реале" на долгие годы.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 20:25
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