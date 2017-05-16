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Анатолий Бышовец: ни в одном матче Кокорин не подтвердил своих амбиций
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью для Rusfootball.info прокомментировал расширенные состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал в сборную следующих футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит").
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Фёдор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Андрей Семёнов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Марио Фернандес (ЦСКА).
Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артём Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Фёдор Смолов ("Краснодар").
- Я думаю, что отсутствие Кокорина, Мамаева и Шатова - обоснованное решение, - начал Бышовец. - Его надо рассматривать с позиции, что эти футболисты далеки от своего оптимального состояния, их качество игры оставляет желать лучшего. Выбор, сделанный в средней линии и в атаке, как мне кажется, абсолютно правильный. Здесь и игроки "Спартака", и представители "Ростова".
Что происходит с Кокориным? Если ты не можешь определиться в профессиональном отношении к делу, если в быту ты не готовишься к тренировочным занятиям, то как ты можешь хорошо сыграть и быть в лучших кондициях?! Сначала быт, а потом уже игровые качества. Профессионалы отличаются тем, что могут ограничить себя для достижения цели. Ни в одном из матчей или турниров Кокорин не подтвердил своих амбиций.
Отсутствие Никиты Медведева? Черчесов сказал: "Иногда подарки только вредят". Я понимаю его посыл. Медведев действительно провёл на очень хорошем уровне вторую часть сезона. Его надёжность была на уровне кандидата в сборную, но нужно говорить и об опыте. Это новая команда, тем более сборная. Есть Акинфеев, Лунёв, Беленов. Медведев заслуживает внимания, как и Артём Ребров, который провёл хороший отрезок перед финишем сезона. Вратарская позиция в сборной - позиция приблизительно равных по уровню футболистов, включая и Акинфеева. Думаю, в перспективе на Медведева можно рассчитывать, но конкуренция здесь достаточно высокое.
Что касается отсутствия Игоря Денисова, то я могу согласиться с Валерией Рейнгольдом: интересы команды выше личных. Но у меня нет таких подозрении в отношении выбора Черчесова. Сегодня в средней линии собраны футболисты, которые отличаются по игровым качествам от Денисова, т.е. это универсальные футболисты, умеющие проявить себя не только при обороне своих владений. Зобнин и Глушаков могут сыграть и в завершающей стадии, и они более универсальны. Кроме того, нужно учитывать возраст и совместимость игроков. Тарасову и Денисову нужно отдать должное, они достойны сборной, но они должны отвечать командной структуре, которую предлагает главный тренер.
Рейнгольд высказал опасение в связи с вызовом Кутепова? Допущенные им ошибки в нескольких матчах, да и в играх за сборную, говорят о болезни роста. Проблемы, которые были, носили объективный характер, поскольку взаимопонимание с партнёрами сказывалось. Но прошло достаточно времени, и сыгранные матчи, а также предстоящая подготовка дадут возможность совместить игроков.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал в сборную следующих футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит").
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Фёдор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Андрей Семёнов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Марио Фернандес (ЦСКА).
Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артём Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Фёдор Смолов ("Краснодар").
- Я думаю, что отсутствие Кокорина, Мамаева и Шатова - обоснованное решение, - начал Бышовец. - Его надо рассматривать с позиции, что эти футболисты далеки от своего оптимального состояния, их качество игры оставляет желать лучшего. Выбор, сделанный в средней линии и в атаке, как мне кажется, абсолютно правильный. Здесь и игроки "Спартака", и представители "Ростова".
Что происходит с Кокориным? Если ты не можешь определиться в профессиональном отношении к делу, если в быту ты не готовишься к тренировочным занятиям, то как ты можешь хорошо сыграть и быть в лучших кондициях?! Сначала быт, а потом уже игровые качества. Профессионалы отличаются тем, что могут ограничить себя для достижения цели. Ни в одном из матчей или турниров Кокорин не подтвердил своих амбиций.
Отсутствие Никиты Медведева? Черчесов сказал: "Иногда подарки только вредят". Я понимаю его посыл. Медведев действительно провёл на очень хорошем уровне вторую часть сезона. Его надёжность была на уровне кандидата в сборную, но нужно говорить и об опыте. Это новая команда, тем более сборная. Есть Акинфеев, Лунёв, Беленов. Медведев заслуживает внимания, как и Артём Ребров, который провёл хороший отрезок перед финишем сезона. Вратарская позиция в сборной - позиция приблизительно равных по уровню футболистов, включая и Акинфеева. Думаю, в перспективе на Медведева можно рассчитывать, но конкуренция здесь достаточно высокое.
Что касается отсутствия Игоря Денисова, то я могу согласиться с Валерией Рейнгольдом: интересы команды выше личных. Но у меня нет таких подозрении в отношении выбора Черчесова. Сегодня в средней линии собраны футболисты, которые отличаются по игровым качествам от Денисова, т.е. это универсальные футболисты, умеющие проявить себя не только при обороне своих владений. Зобнин и Глушаков могут сыграть и в завершающей стадии, и они более универсальны. Кроме того, нужно учитывать возраст и совместимость игроков. Тарасову и Денисову нужно отдать должное, они достойны сборной, но они должны отвечать командной структуре, которую предлагает главный тренер.
Рейнгольд высказал опасение в связи с вызовом Кутепова? Допущенные им ошибки в нескольких матчах, да и в играх за сборную, говорят о болезни роста. Проблемы, которые были, носили объективный характер, поскольку взаимопонимание с партнёрами сказывалось. Но прошло достаточно времени, и сыгранные матчи, а также предстоящая подготовка дадут возможность совместить игроков.
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