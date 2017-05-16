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Массимо Каррера: Аленичев меня не поздравлял, мы с ним не общаемся

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что не общается со своим бывшим начальником в тренерском штабе красно-белых Дмитрием Аленичевым.

"Аленичев с чемпионством меня не поздравлял. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол. Мы просто встретились с общими знакомыми и друзьями, провели матч.

Итальянцы предполагают, что я могу уехать в большой клуб Серии А? Итальянская пресса всегда много пишет. Мне, конечно, приятно, что меня связывают с той или иной командой, но сейчас все это абсолютно беспочвенно.

Думаю только о "Спартаке", буду счастлив в нём работать и выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов", - приводит слова Карреры "СЭ".
Теги: Каррера Спартак Аленичев
Сегодня, 08:31
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(0)
№4 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 09:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Они же оба полны спартаковского духа.Как же так????Все в музей!!!Прильнуть к кормушке с комбикормом!
Регистрация: 15.03.2009
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 09:04) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Аленичев-"сливной бачок"!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 08:48) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Дима ждёт домашнего матча и приедет поздравить.

Не суетитесь господа. ...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 08:33) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Аленичев багаж на антресоли распихивает,ему не до этого.
Регистрация: 8.05.2017
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