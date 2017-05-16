Гол игрока "Лиона" Мемфиса Депая признан лучшим в чемпионате Франции (видео)

Гол полузащитника "Лиона" Мемфиса Депая признан лучшим в сезоне-2016/17 в чемпионате Франции, информирует сайт профсоюза футболистов Франции.Голландцу удалось забить в ворота "Тулузы" в матче 29-го тура с расстояния в 46 метров.