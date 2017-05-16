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Гол игрока "Лиона" Мемфиса Депая признан лучшим в чемпионате Франции (видео)

Гол полузащитника "Лиона" Мемфиса Депая признан лучшим в сезоне-2016/17 в чемпионате Франции, информирует сайт профсоюза футболистов Франции.

Голландцу удалось забить в ворота "Тулузы" в матче 29-го тура с расстояния в 46 метров.

ВИДЕО - здесь
Теги: Лион Депай
Сегодня, 08:39
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