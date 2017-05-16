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Вагнер Лав: я никогда не подвергался расизму в России

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что за годы выступления в России не сталкивался с проявлениями расизма в свой адрес.

"Я никогда не подвергался расизму в России. Надеюсь, его не будет на чемпионате мира и вообще в целом. Но я помню, что такие случаи в России были.

Такое произошло с одним из моих друзей в городе, где он играл. После я отказался туда ехать", - передает слова Вагнера "СЭ".
Теги: Вагнер Лав
Сегодня, 08:57
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№1 Написал: Maks Москва (Сегодня, 09:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
И тут же ниже статья:
"Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что в России подвергался расистским оскорблениям только со стороны болельщиков «Зенита».

- На меня никак не действуют расистские оскорбления, так как со мной это случалось не раз. В России раза два-три мне приходилось слышать уханье в свой адрес, это всегда происходило на матчах против «Зенита». Пожалуй, эта команда – самая расистская в России. Я никогда ничего не говорил, не комментировал, не злился. Такова их сущность. К сожалению, некоторые игроки не могут переступить через все это. Но для меня никакой проблемы не существовало, - цитирует Вагнера Sovsport.ru ссылаясь на GloboEsporte."


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Регистрация: 10.01.2006
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