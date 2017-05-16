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Килиан Мбаппе признан лучшим молодым футболистом во Франции

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе признан лучшим молодым футболистом первенства Франции в сезоне-2016/2017, информирует официальный сайт профсоюза футболистов Франции (UNFP).

В нынешнем сезоне главной французской лиги 18-летний игрок провел 27 матчей, забил 14 голов и сделал 8 голевых пасов.

Теги: Мбаппе
Сегодня, 09:07
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