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Илья Жигулев: готов стать краснодарским Джеррардом

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулёв рассказал о своих любимых футболистов, на которых хочет равняться.

"Андрес Иньеста уже очень давно является моим любимым футболистом. В возрасте 13 лет старался ему подражать, повторять его финты в матчах. До сих пор слежу за его играми. Ещё нравится Стивен Джеррард.

Готов ли я стать краснодарским Джеррардом? Готов! По крайней мере, буду к этому стремиться", - цитирует Жигулёва "Чемпионат".
Теги: Жигулев Краснодар
Сегодня, 09:12
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№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
широко шагаешь мальчик! штаны порвешь!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 09:24) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Москве Месси,в Краснодаре Джеррард,собери команду мечты в Туле.
Регистрация: 8.05.2017
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