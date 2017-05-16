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Илья Жигулев: готов стать краснодарским Джеррардом
Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулёв рассказал о своих любимых футболистов, на которых хочет равняться.
"Андрес Иньеста уже очень давно является моим любимым футболистом. В возрасте 13 лет старался ему подражать, повторять его финты в матчах. До сих пор слежу за его играми. Ещё нравится Стивен Джеррард.
Готов ли я стать краснодарским Джеррардом? Готов! По крайней мере, буду к этому стремиться", - цитирует Жигулёва "Чемпионат".
"Андрес Иньеста уже очень давно является моим любимым футболистом. В возрасте 13 лет старался ему подражать, повторять его финты в матчах. До сих пор слежу за его играми. Ещё нравится Стивен Джеррард.
Готов ли я стать краснодарским Джеррардом? Готов! По крайней мере, буду к этому стремиться", - цитирует Жигулёва "Чемпионат".
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