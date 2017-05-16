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Гендиректор "Динамо": в текущем году бюджет в два с половиной раза меньше, чем в 2016-м

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о бюджете клуба на текущий год.

"Мы рассчитываем бюджет не на сезон, а на календарный год. В текущем году он в два с половиной раза меньше, чем в 2016-м. Тем не менее, он сбалансирован.

Есть надежда, что в следующем году будет еще один такой же партнер, как банк ВТБ", - цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Динамо Муравьев
Сегодня, 09:32
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