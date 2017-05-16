СМИ: главный тренер "Ниццы" готов возглавить дортмундскую "Боруссию"

Наставник "Ницца" швейцарец Люсьен Фавр дал согласие на переход в дортмундскую "Боруссию", информирует Bild.



Нынешний рулевой дортмундцев Томас Тухель может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона из-за разногласий с руководством.



Сообщается, что Фавру осталось договориться с немецким клубом об условиях разрыва соглашения с "Ниццей" - контракт действует до конца июня 2019 года.