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СМИ: главный тренер "Ниццы" готов возглавить дортмундскую "Боруссию"

Наставник "Ницца" швейцарец Люсьен Фавр дал согласие на переход в дортмундскую "Боруссию", информирует Bild.

Нынешний рулевой дортмундцев Томас Тухель может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона из-за разногласий с руководством.

Сообщается, что Фавру осталось договориться с немецким клубом об условиях разрыва соглашения с "Ниццей" - контракт действует до конца июня 2019 года.
Теги: Ницца Боруссия Д
Сегодня, 09:35
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