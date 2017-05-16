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"Динамо" планирует переезд на новую арену с сезона-2018/19

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о планах заезда на новую арену.

"Есть предложения о проведении матча-открытия от нескольких команд. Но надо понимать, что в части проведения такого матча есть несколько нюансов. Не каждый клуб придет на стадион, который еще не введен в эксплуатацию.

"ВТБ Арена Парк" хочет провести тестовое мероприятие 22 октября нынешнего года. Мы же исходим из того, что начнем выступать на новой арене только с сезона-2018/19", – цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 10:59
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