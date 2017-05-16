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Андрей Тихонов: возглавить "Краснодар"? Впервые об этом слышу

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов опроверг слухи о возможном возвращении в "Краснодар", но уже в качестве главного тренера.

– Правда ли, что можете уйти из "Енисея" и возглавить "Краснодар"?

– Первый раз об этом слышу. Узнал об этой информации от вас, - передает слова Тихонова "СЭ".
Теги: Тихонов Краснодар
Сегодня, 11:25
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6
(3)
№6 Написал: борщ (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (0)
online

не дай бог шило на мыло
Регистрация: 8.04.2017
№5 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 13:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Решили качнуть лодку. Всё как всегда у бамжей.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№4 Написал: Калина (Сегодня, 13:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Да нее. Еще Онопко сюда приклейте. надеюсь Шалимов последние 2 игры не завалит, Испортил он Краснодар пусть катится на все 4 стороны. Этож как надо расслабить пацанов чтобы они в игре травмы на ровном месте получали?
Регистрация: 2.12.2016
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
согласен, рано. закрепится в вышке, базара ноль, учитывая бюджет клуба. а до этого и думать не надо о смене клуба


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:12) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: SHIGA
рано тебе Андрей это!

А Шалимову вообще нужно было не начинать тренировать!
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:31) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
рано тебе Андрей это!

выводи Енисей и набивай шишки!
желаю пробиться и закрепится в высшей лиги!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
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