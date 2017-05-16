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Источник: Тарас Михалик может перейти из "Локомотива" в "Динамо"
Защитник "Локомотива" Тарас Михалик может перебраться в столичное "Динамо", информирует "Динамомания".
Сообщается, что 33-летнего футболиста в стане бело-голубых хочет видеть главный тренер Юрий Калитвинцев.
Сообщается, что 33-летнего футболиста в стане бело-голубых хочет видеть главный тренер Юрий Калитвинцев.
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