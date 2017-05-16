Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Челси" пройдет чемпионским парадом по Лондону 28 мая

Чемпионский парад "Челси" в честь победы в английской премьер-лиге пройдет в Лондоне 28 мая, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, "Челси" досрочно стал чемпионом Англии. Этот титул стал для "аристократов" шестым в истории.
Теги: Челси
Сегодня, 11:51
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: safonas (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (0)
online

Поздравления Челси, заслужили!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.