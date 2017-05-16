"Челси" пройдет чемпионским парадом по Лондону 28 мая

Чемпионский парад "Челси" в честь победы в английской премьер-лиге пройдет в Лондоне 28 мая, информирует официальный сайт клуба.



Напомним, "Челси" досрочно стал чемпионом Англии. Этот титул стал для "аристократов" шестым в истории.