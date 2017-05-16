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Леонид Федун: понимал, что не смогу заниматься массовой закупкой бразильцев под Луческу

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что рассматривался вариант приглашения в клуб Мирчи Луческу.

– Говорят, что вы некоторое время назад встречались с Мирчей Луческу по поводу "Спартака". Не уверены, правда, что во время истории с Бердыевым и Каррерой.

– Это было раньше.

– Сейчас, наверное, удовлетворены, глядя на то, как у румына "получается" в "Зените"?

– Знаете, Луческу – великолепный тренер, добился уникального результата для "Шахтера". Клуб условно купил игроков на 200 миллионов, а продал их на 300. Но ему нужно время для того, чтобы отстроить команду, полномочия, чтобы заниматься трансферной политикой.

– В Петербурге он этого не имеет?

– Это вы у "Зенита" спросите. Понятно, что Жулиано и Халк – футболисты разного потенциала. Витцель и Эрнани – тоже.

Но мы с ним встречались. Было понятно, что Луческу – тот, кто готов играть на длинной дистанции. Но в то время понимал, что не смогу заниматься массовой закупкой бразильцев.

Уже существовал финансовый фейр-плей. А еще мы заканчивали возведение стадиона – нужно было закрывать долги, – цитирует Федуна "СЭ".
Теги: Федун Луческу Спартак
Сегодня, 12:22
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(4)
№6 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 13:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Было понятно, что Луческу – тот, кто готов играть на длинной дистанции. Но в то время понимал, что не смогу заниматься массовой закупкой бразильцев.
Федун понимал это и отказал Луческу,Ахметов понимал это и поэтому:
Луческу – великолепный тренер, добился уникального результата для "Шахтера". Клуб условно купил игроков на 200 миллионов, а продал их на 300. Но ему нужно время для того, чтобы отстроить команду, полномочия, чтобы заниматься трансферной политикой.
В Ростове понимают что Бердыеву нужно тоже самое и поэтому Ростов так взлетел,а Рубин провалился.А вот в Зените понимают ли?
Регистрация: 8.05.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:48) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
Цитата: Пивовед
Как же это здОрово, что вся эта лучебердыевская муть пронеслась в итоге мимо Спартака..

.и куда?


Осела на третьем и шестом местах турнирной таблицы.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (3)
online

все что ни делается, все к лучшему


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:42) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Умный мужик и в "Спартаке" умный..даже в "Спартаке" )
а,что касается Луческу,я уже говорил,что жаль что его поменяют..его Шахтер" образец современного,креативного клуба международного уровня. Учитывая, Играя в таком слабом чемпионате внутри страны без всякой конкуренции,можно сказать чудеса творил в сильнейших клубных турнирах мира..
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:40) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Как же это здОрово, что вся эта лучебердыевская муть пронеслась в итоге мимо Спартака..

.и куда?

может кто подскажет? или одни очумелые от испарений минуса ставят smirk
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:27) #
  • -2
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как же это здОрово, что вся эта лучебердыевская муть пронеслась в итоге мимо Спартака..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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