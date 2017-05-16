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Франческо Тотти может летом перейти в "Майами"

Форвард и капитан "Ромы" Франческо Тотти может продолжить карьеру в американской лиге MLS.

Футболистом заинтересовался "Майами", которым руководит бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста, информирует "Газета.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.

Напомним, соглашение 40-летнего игрока с "Ромой" действует до конца нынешнего сезона.
Теги: Тотти Рома
Сегодня, 12:26
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