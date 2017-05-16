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Каспер Шмейхель признан лучшим игроком "Лестера" в текущем сезоне

Поклонники "Лестера" выбрали голкипера Каспера Шмейхеля лучшим футболистом команды по итогам завершающегося сезона, информирует официальный сайт "лис".

В голосовании болельщиков 30-летний вратарь набрал более 75% голосов.
Теги: Лестер
Сегодня, 12:50
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