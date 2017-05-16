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Молодежные команды "Урала" и "Локомотива" сыграли вничью

"Урал" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 29-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство. 29 тур

"Урал" - "Локомотив" - 1:1

Голы: Галаджан, 33, Юсупов, 41

"Урал": Шубин, Горин, Сулейманов (Муромский, 63), Бунаков, Фахрутдинов, Подоксёнов (Голубцов, 46), Серченков (Власенко, 88), Щербаков, Валиахметов, Ставпец, Юсупов

"Локомотив": Ковалёв, Поярков, Лапшов, Самохвалов (Магкеев, 46), Феоктистов, Вульфов (Калачевский, 46), Дорофеев (Галанин, 46), Куликов, Рыбчинский (Шаров, 69), Галаджан (Вагабов, 46), Лысов (Тугарев, 68)

Предупреждения: Горин, 74.
Теги: Урал Локомотив
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