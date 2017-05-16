Альваро Мората не пожал руку Зинедину Зидану после замены в игре с "Севильей" (фото)

Форвард "Реала" Альваро Мората остался недоволен своей заменой в матче 37-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:1).Футболист, уходя с поля, отказался пожать руку Зинедину ЗидануВ нынешнем сезоне в рамках примеры Мората всего 14 раз появлялся в стартовом составе "сливочных", однако при этом он забил 15 голов и является вторым бомбардиром команды в чемпионате.Ранее сообщалось, что испанец может продолжить карьеру в "Милане", "Арсенале" или "Челси".