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Альваро Мората не пожал руку Зинедину Зидану после замены в игре с "Севильей" (фото)

Форвард "Реала" Альваро Мората остался недоволен своей заменой в матче 37-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:1).

Футболист, уходя с поля, отказался пожать руку Зинедину Зидану

В нынешнем сезоне в рамках примеры Мората всего 14 раз появлялся в стартовом составе "сливочных", однако при этом он забил 15 голов и является вторым бомбардиром команды в чемпионате.

Ранее сообщалось, что испанец может продолжить карьеру в "Милане", "Арсенале" или "Челси".



Sports.ru
Теги: Мората Реал Зидан
Сегодня, 13:21
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