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Леонид Федун: конечно, было неприятно, когда называли Нольтрофеичем

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал, что прозвище «Нольтрофеич» было неприятным для него.

— «Спартак» не мог добиться этого успеха долгих 16 лет. Вы признавались, что не собирались продавать клуб даже в самые тяжелые времена, из-за чего вас обвиняли в желании на нем нажиться. Какие мысли посещали в такие минуты?

— Еще Альберт Эйнштейн сказал, что в мире есть две бесконечные вещи — вселенная и человеческая глупость, причем на счет первой он сомневался. Естественно, когда приходят неудачи, люди начинают во всех бедах обвинять владельца клуба, не вникая в объективные и субъективные причины происходящего. Зато, когда приходят победы — все радуются. Это нормально. Это спорт.

— Были ли реальные предложения о покупке клуба?

— От кого? Кто возьмет на себя такую огромную социальную ношу, которую несу я и Вагит Алекперов (президент ЛУКОЙЛа. – прим.)?

— Сейчас, когда закрепившееся за вами прозвище «Нольтрофеич» кануло в лету, признайтесь, как воспринимали его?

— Конечно, было неприятно, ведь любой человек, любой мужчина стремится к тому, чтобы быть успешным. Я добился успеха в бизнесе, и мне хотелось трофеев в спорте. Тем более «Спартак» для меня — не просто бизнес-проект. Это команда моей мечты. Игру красно-белых я впервые посетил в 1961 году. На стадион пошел вместе с папой. Как сейчас помню, «Спартак» тогда тренировал Никита Симонян, – цитирует Федуна RT.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 13:25
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а нам было приятно 16 лет без чемпионства?


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:28) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь уже Федун трофеич.
Регистрация: 12.02.2013
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