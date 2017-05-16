Сын Бебето перешел в лиссабонский "Спортинг"

Бразильский футболист Маттеус Оливейра подписал контракт с лиссабонским "Спортингом", информирует официальный сайт португальского клуба.Сообщается, что соглашение с 22-летним игроком рассчитано до 2022 года. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро.