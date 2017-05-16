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Сын Бебето перешел в лиссабонский "Спортинг"

Бразильский футболист Маттеус Оливейра подписал контракт с лиссабонским "Спортингом", информирует официальный сайт португальского клуба.

Сообщается, что соглашение с 22-летним игроком рассчитано до 2022 года. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

Теги: Спортинг
Сегодня, 14:55
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№2 Написал: wolfy88 Piter (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
«Милан»
anonymous,
Это скорее сумма отступных, за которые его можно будет купить, ну или лишний ноль написали


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"Я тебя не клал, но я на тебя клал" А.Дунаев в/ч 21980
Регистрация: 12.03.2007
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 15:42) #
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откуда у Спортинга такие деньги и зачем?? они же продают в основном
Регистрация: 8.01.2017
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