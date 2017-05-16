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Тульский "Арсенал" обыграл "Амкар" в турнире молодежных команд

В матче 29-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Амкар" в гостях уступил тульскому "Арсеналу".

Молодежное первенство. 29 тур

"Арсенал" - "Амкар" - 2:0

Голы: Буранов, 36 (пен.), Лобзин, 42

"Арсенал": Березин, Рукас, Норматов, Осипов, Борисов, Мингазов (Голуб, 65), Буранов, Потапов, Ивакин (Веприков, 76), Лобзин (Максумов, 65)

"Амкар": Красильников, Бурков (Смецкой, 74), Гусейнов, Мосунов (Тарасов, 46), Аушев, Вазитдинов (Кондрашов, 46), Парамонов, Филиппов, Разделкин (Краев, 60), Жуковский (Бушмин, 76), Гооге (Трунин, 62).

Предупреждения: Парамонов, 67, Филиппов, 76.
Теги: Арсенал Тула Амкар
Сегодня, 14:59
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