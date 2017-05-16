Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:55
"Челси" одержал победу над "Уотфордом" (3)
"Челси" одержал победу над "Уотфордом" (3)
Вчера 23:27
Ренат Янбаев летом может перейти в "Краснодар" (7)
Ренат Янбаев летом может перейти в "Краснодар" (7)
Вчера 23:21
Роналдиньо: думаю, что российский футбол в порядке (6)
Роналдиньо: думаю, что российский футбол в порядке (6)
Вчера 23:20
Андрей Аршавин: чемпионство "Спартака"? Ну, они молодцы (6)
Андрей Аршавин: чемпионство "Спартака"? Ну, они молодцы (6)
Тульский "Арсенал" обыграл "Амкар" в турнире молодежных команд
В матче 29-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Амкар" в гостях уступил тульскому "Арсеналу".
Молодежное первенство. 29 тур
"Арсенал" - "Амкар" - 2:0
Голы: Буранов, 36 (пен.), Лобзин, 42
"Арсенал": Березин, Рукас, Норматов, Осипов, Борисов, Мингазов (Голуб, 65), Буранов, Потапов, Ивакин (Веприков, 76), Лобзин (Максумов, 65)
"Амкар": Красильников, Бурков (Смецкой, 74), Гусейнов, Мосунов (Тарасов, 46), Аушев, Вазитдинов (Кондрашов, 46), Парамонов, Филиппов, Разделкин (Краев, 60), Жуковский (Бушмин, 76), Гооге (Трунин, 62).
Предупреждения: Парамонов, 67, Филиппов, 76.
Молодежное первенство. 29 тур
"Арсенал" - "Амкар" - 2:0
Голы: Буранов, 36 (пен.), Лобзин, 42
"Арсенал": Березин, Рукас, Норматов, Осипов, Борисов, Мингазов (Голуб, 65), Буранов, Потапов, Ивакин (Веприков, 76), Лобзин (Максумов, 65)
"Амкар": Красильников, Бурков (Смецкой, 74), Гусейнов, Мосунов (Тарасов, 46), Аушев, Вазитдинов (Кондрашов, 46), Парамонов, Филиппов, Разделкин (Краев, 60), Жуковский (Бушмин, 76), Гооге (Трунин, 62).
Предупреждения: Парамонов, 67, Филиппов, 76.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.