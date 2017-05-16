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Заседание КДК по матчу "Амкар" - "Спартак" перенесено на 24 мая
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение перенести слушания по матчу 28-го тура РФПЛ между "Амкаром" и "Спартаком" на 24 мая из-за отсутствия необходимой информации, заявил председатель КДК Артур Григорьянц.
"Мы уведомили клубы о заседании, но сегодня не увидели тех, кого хотели. А именно - руководителей службы безопасности. "Спартак" направил юриста на КДК, а пермский клуб прислал письмо, в котором говорится, что их представитель не может присутствовать.
Они просят перенести заседание. В связи с отсутствием всех необходимых документов и информации мы перенесли слушания дела по этому матчу на 24 мая 2017 года", - цитирует Григорьянца "Р-Спорт".
"Мы уведомили клубы о заседании, но сегодня не увидели тех, кого хотели. А именно - руководителей службы безопасности. "Спартак" направил юриста на КДК, а пермский клуб прислал письмо, в котором говорится, что их представитель не может присутствовать.
Они просят перенести заседание. В связи с отсутствием всех необходимых документов и информации мы перенесли слушания дела по этому матчу на 24 мая 2017 года", - цитирует Григорьянца "Р-Спорт".
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