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Узбекский "Пахтакор" претендует на Олега Кононова

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов интересен ташкентскому "Пахтакору", информирует Tribuna.uz.

Ранее сообщалось, что казахстанский "Кайрат" также заинтересован в услугах Кононова.
Теги: Кононов
Сегодня, 15:56
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