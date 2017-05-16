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Илья Геркус: предпримем усилия, чтобы Ари остался в "Локомотиве"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, что клуб намерен сохранить у себя нападающего Ари, который был арендован у "Краснодара".

"Мы хотели бы выкупить контракт Ари. Мы предпримем определенные усилия, чтобы футболист остался с нами", – цитирует Геркуса ТАСС.

31-летний бразилец забил за "Локо" 6 голов в 11 матчах.
Теги: Ари Локомотив Геркус
Сегодня, 15:58
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