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Илья Геркус: предпримем усилия, чтобы Ари остался в "Локомотиве"
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, что клуб намерен сохранить у себя нападающего Ари, который был арендован у "Краснодара".
"Мы хотели бы выкупить контракт Ари. Мы предпримем определенные усилия, чтобы футболист остался с нами", – цитирует Геркуса ТАСС.
31-летний бразилец забил за "Локо" 6 голов в 11 матчах.
"Мы хотели бы выкупить контракт Ари. Мы предпримем определенные усилия, чтобы футболист остался с нами", – цитирует Геркуса ТАСС.
31-летний бразилец забил за "Локо" 6 голов в 11 матчах.
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