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Тарас Степаненко: главное, чтобы поединок прошел без провокаций

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Украины с "Динамо".

"Одну задачу на этот сезон мы выполнили, главное – это выиграть чемпионат. Сейчас у нас кубковый матч с принципиальным соперником. Мы очень серьезно готовимся и серьезно настроены. Понятно, что в Харькове сейчас наша домашняя арена, думаю, много людей приедет с Донбасса и будет полный стадион.

Понятно, что такой клуб, как "Динамо", ставит перед собой максимальные цели и будет играть на победу, но и мы хотим пополнить коллекцию трофеев для "Шахтера". Играют две команды – два гранда украинского футбола, и должен быть хороший матч. Главное, чтобы поединок прошел без провокаций, чтобы все думали о футболе: игроки, тренеры, судьи. Болельщики от этого только выиграют", — заявил Степаненко в интервью телеканалу "Футбол".
Теги: Степаненко Динамо Шахтер
Сегодня, 16:03
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№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Главное, чтобы поединок прошел без провокаций, чтобы все думали о футболе

Что они все "поединок", "поединок", включая видных комментаторов? Поединок - это от корневого образования "по одному", т.е. "один на один". Это не для сражения команд термин., а для для соперничества одиночек. Например, бокс, теннис и т.п.
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ждите явления голозадых болельщиков Киева.
Регистрация: 16.05.2017
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