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Тарас Степаненко: главное, чтобы поединок прошел без провокаций
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Украины с "Динамо".
"Одну задачу на этот сезон мы выполнили, главное – это выиграть чемпионат. Сейчас у нас кубковый матч с принципиальным соперником. Мы очень серьезно готовимся и серьезно настроены. Понятно, что в Харькове сейчас наша домашняя арена, думаю, много людей приедет с Донбасса и будет полный стадион.
Понятно, что такой клуб, как "Динамо", ставит перед собой максимальные цели и будет играть на победу, но и мы хотим пополнить коллекцию трофеев для "Шахтера". Играют две команды – два гранда украинского футбола, и должен быть хороший матч. Главное, чтобы поединок прошел без провокаций, чтобы все думали о футболе: игроки, тренеры, судьи. Болельщики от этого только выиграют", — заявил Степаненко в интервью телеканалу "Футбол".
"Одну задачу на этот сезон мы выполнили, главное – это выиграть чемпионат. Сейчас у нас кубковый матч с принципиальным соперником. Мы очень серьезно готовимся и серьезно настроены. Понятно, что в Харькове сейчас наша домашняя арена, думаю, много людей приедет с Донбасса и будет полный стадион.
Понятно, что такой клуб, как "Динамо", ставит перед собой максимальные цели и будет играть на победу, но и мы хотим пополнить коллекцию трофеев для "Шахтера". Играют две команды – два гранда украинского футбола, и должен быть хороший матч. Главное, чтобы поединок прошел без провокаций, чтобы все думали о футболе: игроки, тренеры, судьи. Болельщики от этого только выиграют", — заявил Степаненко в интервью телеканалу "Футбол".
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