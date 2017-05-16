Тарас Степаненко: главное, чтобы поединок прошел без провокаций

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Украины с "Динамо".



"Одну задачу на этот сезон мы выполнили, главное – это выиграть чемпионат. Сейчас у нас кубковый матч с принципиальным соперником. Мы очень серьезно готовимся и серьезно настроены. Понятно, что в Харькове сейчас наша домашняя арена, думаю, много людей приедет с Донбасса и будет полный стадион.



Понятно, что такой клуб, как "Динамо", ставит перед собой максимальные цели и будет играть на победу, но и мы хотим пополнить коллекцию трофеев для "Шахтера". Играют две команды – два гранда украинского футбола, и должен быть хороший матч. Главное, чтобы поединок прошел без провокаций, чтобы все думали о футболе: игроки, тренеры, судьи. Болельщики от этого только выиграют", — заявил Степаненко в интервью телеканалу "Футбол".