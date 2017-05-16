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Внеочередная конференция РФС перенесена с 16 на 18 июня

Во вторник, 16 мая, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором были принято решение о переносе Внеочередной Конференции РФС в Санкт-Петербург с 16 на 18 июня 2017 года, сообщает официальный сайт РФС.
Сегодня, 16:16
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№1 Написал: burunduk1690 Саратов, Россия (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну а что, мужики нахаляву, скорее всего, решили сходить на футбол (Россия - Новая Зеландия 17 июня в Питере), почему бы и нет?


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Мы не прекращаем играть, из-за того, что стареем. Мы стареем, потому что прекращаем играть.
Регистрация: 17.09.2013
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