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"Арсенал" объяснил задержку автобуса для "Амкара" неожиданной пробкой

Футболисты "Амкара" прождали полтора часа автобус в аэропорту Москвы, прежде чем отправились в Тулу на выездной матч 29-го тура РФПЛ с "Арсеналом", сообщил пресс-атташе пермского клуба Виктор Казеев.

"Автобус в Туле только сейчас пришёл, лишние полтора часа мы провели в аэропорту. Получается, что из-за того, что за нами так поздно прислали автобус, график "Арсенала" сильно сбился. По приезду в Тулу команда должна была пообедать и провести тренировку. Не знаю теперь, как поступим — будет ли обед вообще, или нет.

Но тренировку нужно обязательно провести. Единственное объяснение ситуации со стороны тульского "Арсенала" — слова водителя автобуса о какой-то неожиданной пробке", — цитирует Казеева "Чемпионат.com".
Теги: Арсенал Амкар
Сегодня, 16:24
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