Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Кержаков: качество газона на "Петровском" намного лучше, чем на новом стадионе

Нападающий "Зенита" Александра Кержаков в ходе презентации линейки одежды "Наш русский бомбардир", которую он сам представил, поделился мнением о качестве газона на "Петровском", где 17 мая питерцы сыграют с "Краснодаром" в 29-м туре РФПЛ.

"Самое главное, чтобы завтра в матче с "Краснодаром" порадовал результат. Качество газона на "Петровском" намного лучше, чем на новом стадионе. Мы ведём борьбу за второе место с ЦСКА — важно побеждать. На первый план должны выйти мотивация и характер ребят, нужно цепляться за шанс.

Что будет в следующем году? Сейчас рано говорить о карьере. Когда сезон закончится, тогда и будем говорить.

Есть ли огорчение после игры на новой арене? Да, но огорчило не поле, а поражение. Мы понимаем, что если будет полный стадион — будет хорошо. Надеюсь, трибуны будут заполняться", — цитирует Кержакова "Чемпионат.com".
Теги: Кержаков Петровский
Сегодня, 16:47
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 16:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Саша, ты это Албину скажи....))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (1)
online

За чей счет козёл?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.