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Александр Кержаков: качество газона на "Петровском" намного лучше, чем на новом стадионе
Нападающий "Зенита" Александра Кержаков в ходе презентации линейки одежды "Наш русский бомбардир", которую он сам представил, поделился мнением о качестве газона на "Петровском", где 17 мая питерцы сыграют с "Краснодаром" в 29-м туре РФПЛ.
"Самое главное, чтобы завтра в матче с "Краснодаром" порадовал результат. Качество газона на "Петровском" намного лучше, чем на новом стадионе. Мы ведём борьбу за второе место с ЦСКА — важно побеждать. На первый план должны выйти мотивация и характер ребят, нужно цепляться за шанс.
Что будет в следующем году? Сейчас рано говорить о карьере. Когда сезон закончится, тогда и будем говорить.
Есть ли огорчение после игры на новой арене? Да, но огорчило не поле, а поражение. Мы понимаем, что если будет полный стадион — будет хорошо. Надеюсь, трибуны будут заполняться", — цитирует Кержакова "Чемпионат.com".
"Самое главное, чтобы завтра в матче с "Краснодаром" порадовал результат. Качество газона на "Петровском" намного лучше, чем на новом стадионе. Мы ведём борьбу за второе место с ЦСКА — важно побеждать. На первый план должны выйти мотивация и характер ребят, нужно цепляться за шанс.
Что будет в следующем году? Сейчас рано говорить о карьере. Когда сезон закончится, тогда и будем говорить.
Есть ли огорчение после игры на новой арене? Да, но огорчило не поле, а поражение. Мы понимаем, что если будет полный стадион — будет хорошо. Надеюсь, трибуны будут заполняться", — цитирует Кержакова "Чемпионат.com".
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