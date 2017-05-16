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"Арсенал" принес извинения "Амкару" за несвоевременную встречу в аэропорту

"Арсенал" принёс извинения пермскому "Амкару" за несвоевременную встречу команды в аэропорту Домодедово.

"Автобус встретил "Амкар" с опозданием из-за дорожной пробки, вызванной ремонтом дороги. Подобный форс-мажор со стороны "Арсенала" произошёл впервые. На предматчевой тренировке пермяков начальник команды "Арсенал" Евгений Булин лично принесёт извинения "Амкару" в связи с возникшей ситуацией", — говорится на официальном сайте тульского клуба.
Теги: Арсенал Тула Амкар
Сегодня, 17:39
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№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 19:36) #
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А за сутки нельзя было автобус послать. Амкар злить опасно. По такой встрече и мотивировать не надо, могут разнести.

Это означает, что один несерьезный поставил задачу другому непонятному.
Регистрация: 17.07.2014
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