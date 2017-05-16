"Ювентус" планирует усилиться Раджой Наингголаном

Туринский "Ювентус" планирует усилиться центральным хавбеком римской "Ромы" Раджой Наингголаном, утверждает Tuttosport.



Отметим, что в прошлом сезоне туринцы уже переманили одного игрока римлян - Миралема Пьянича, и теперь ожидают, что босниец уговорит бельгийца перейти в стан чемпионов Италии.