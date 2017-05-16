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Евгений Плющенко: игроки сборной России на ЧМ-2018 сделают невозможное возможным
Посол города-организатора чемпионата мира—2018 и Кубка конфедераций—2017 Сочи, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил уверенность, что турниры в России пройдут великолепно, а сборная России на домашнем чемпионате мира выступит успешно.
"Для меня большая честь стать послом чемпионата мира, который пройдёт в 2018 году, и Кубка конфедераций — 2017. Очень важно, что эти два турнира пройдут в России. Это огромная популяризация спорта, и футбола в частности, для молодёжи, начинающих спортсменов, мальчиков и девочек. Это важнейшее наследие: суперплощадки и стадионы, огромнейшее событие, уважение к нам и высокий статус. Одно из крупнейших событий, я считаю.
Уверен, чемпионат мира в нашей большой стране удастся на все сто! Многие стадионы уже построены, будет большой ажиотаж, и я уверен, что государство проведёт всё на высшем уровне. Мне кажется, игроки нашей сборной сделают невозможное возможным! Проведут свои матчи блестяще и полностью отдадутся футболу!" — заявил Плющенко в интервью официальному сайту ФИФА.
"Для меня большая честь стать послом чемпионата мира, который пройдёт в 2018 году, и Кубка конфедераций — 2017. Очень важно, что эти два турнира пройдут в России. Это огромная популяризация спорта, и футбола в частности, для молодёжи, начинающих спортсменов, мальчиков и девочек. Это важнейшее наследие: суперплощадки и стадионы, огромнейшее событие, уважение к нам и высокий статус. Одно из крупнейших событий, я считаю.
Уверен, чемпионат мира в нашей большой стране удастся на все сто! Многие стадионы уже построены, будет большой ажиотаж, и я уверен, что государство проведёт всё на высшем уровне. Мне кажется, игроки нашей сборной сделают невозможное возможным! Проведут свои матчи блестяще и полностью отдадутся футболу!" — заявил Плющенко в интервью официальному сайту ФИФА.
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