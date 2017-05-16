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Евгений Плющенко: игроки сборной России на ЧМ-2018 сделают невозможное возможным

Посол города-организатора чемпионата мира—2018 и Кубка конфедераций—2017 Сочи, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил уверенность, что турниры в России пройдут великолепно, а сборная России на домашнем чемпионате мира выступит успешно.

"Для меня большая честь стать послом чемпионата мира, который пройдёт в 2018 году, и Кубка конфедераций — 2017. Очень важно, что эти два турнира пройдут в России. Это огромная популяризация спорта, и футбола в частности, для молодёжи, начинающих спортсменов, мальчиков и девочек. Это важнейшее наследие: суперплощадки и стадионы, огромнейшее событие, уважение к нам и высокий статус. Одно из крупнейших событий, я считаю.

Уверен, чемпионат мира в нашей большой стране удастся на все сто! Многие стадионы уже построены, будет большой ажиотаж, и я уверен, что государство проведёт всё на высшем уровне. Мне кажется, игроки нашей сборной сделают невозможное возможным! Проведут свои матчи блестяще и полностью отдадутся футболу!" — заявил Плющенко в интервью официальному сайту ФИФА.
Сегодня, 17:52
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№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:29) #
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online

Это когда хозяин турнира из группы не выйдет?
Регистрация: 20.03.2017
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется, игроки нашей сборной сделают невозможное возможным! П

Вот интересно он про чью сборную говорил.Если про нашу,то если из группы выйдут то великий праздник в России будет.
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну как он сам сделал уже не получится - сняться с турнира. Нашли у кого интервью брать)
Регистрация: 11.07.2006
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:15) #
  • +1
  •  (1)
online

Мне кажется, игроки нашей сборной сделают невозможное возможным! Проведут свои матчи блестяще и полностью отдадутся футболу!

Ну, прямо с МуДЬко близнецы-братья! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:10) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
уж молчал бы. вот государство сделает все возможное, чтобы все прошло на высшем уровне, но про футболистов я бы так не говорил!!!
Регистрация: 17.05.2013
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