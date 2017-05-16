Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:40
Денис Глушаков: называйте нас хоть "диванными", хоть "кроватными" чемпионами, но мы чемпионы! (2)
Денис Глушаков: называйте нас хоть "диванными", хоть "кроватными" чемпионами, но мы чемпионы! (2)
19:22
Игорь Албин: газон на "Крестовском" есть на что заменить, у нас зарезервировано целых два (12)
Игорь Албин: газон на "Крестовском" есть на что заменить, у нас зарезервировано целых два (12)
18:47
Денис Глушаков: хотел бы кататься в автобусе по городу и чтобы нас приветствовали болельщики (12)
Денис Глушаков: хотел бы кататься в автобусе по городу и чтобы нас приветствовали болельщики (12)
Роман Павлюченко дисквалифицирован на четыре матча за оскорбления в адрес Ари
Комитет по этике РФС дисквалифицировал нападающего "Урала" Романа Павлюченко на 4 матча Кубка России, два из которых носят условный характер, за высказывания в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала турнира.
"По Павлюченко решение следующее: в связи с нарушением принимали решение применить дисквалификацию на 4 матча Кубка России, из которых два условно, и (выписать) штраф игроку в размере 20 тысяч рублей.
Плюс обратить внимание президента клуба (Григория) Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды", - , сообщил глава комитета Семен Андреев.
Р-Спорт
"По Павлюченко решение следующее: в связи с нарушением принимали решение применить дисквалификацию на 4 матча Кубка России, из которых два условно, и (выписать) штраф игроку в размере 20 тысяч рублей.
Плюс обратить внимание президента клуба (Григория) Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды", - , сообщил глава комитета Семен Андреев.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.