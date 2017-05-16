Роман Павлюченко дисквалифицирован на четыре матча за оскорбления в адрес Ари

Комитет по этике РФС дисквалифицировал нападающего "Урала" Романа Павлюченко на 4 матча Кубка России, два из которых носят условный характер, за высказывания в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала турнира."По Павлюченко решение следующее: в связи с нарушением принимали решение применить дисквалификацию на 4 матча Кубка России, из которых два условно, и (выписать) штраф игроку в размере 20 тысяч рублей.Плюс обратить внимание президента клуба (Григория) Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды", - , сообщил глава комитета Семен Андреев.