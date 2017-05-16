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Роман Павлюченко дисквалифицирован на четыре матча за оскорбления в адрес Ари

Комитет по этике РФС дисквалифицировал нападающего "Урала" Романа Павлюченко на 4 матча Кубка России, два из которых носят условный характер, за высказывания в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала турнира.

"По Павлюченко решение следующее: в связи с нарушением принимали решение применить дисквалификацию на 4 матча Кубка России, из которых два условно, и (выписать) штраф игроку в размере 20 тысяч рублей.

Плюс обратить внимание президента клуба (Григория) Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды", - , сообщил глава комитета Семен Андреев.

Р-Спорт
Теги: Павлюченко Ари Урал
Сегодня, 18:24
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(3)
№5 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:34) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Дожились, накуй послать некого


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»

Плюс обратить внимание президента клуба (Григория) Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды", -

Так и вспоминается:-"Обсудить недостойное поведение комсомольца Пупкина на комсомольском собрании".Больше похоже дел нету,но
штраф игроку в размере 20 тысяч рублей.

Вынь и положь.
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
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  •  (3)

А ведь еще и депутат. Член руководящей и направляющей.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 18:31) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды

и что они там обсудят?
лишь только подтвердят слова Павлюченко
причем,единогласно
Регистрация: 4.10.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:25) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
клоунада.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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