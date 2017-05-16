Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Молодежка "Ростова" на выезде уступила "Анжи"

"Анжи" переиграл "Ростову" в матче 29-го тура российского первенства среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 29 тур

"Анжи" - "Ростов" - 1:0

Голы: Рамазанов, 55

"Анжи": Репин, Эльмурзаев, Щербак (Магомедов, 64), Патахов, Джабраилов, Рамазанов, Кузьмин, Гайдаров, Каретник (Юсупов, 75), Аджиев (Темуков, 67), Магомедов (Исаев, 79)

"Ростов": Айдаров, Христис, Ковалёв, Сорокин, Тананеев, Нескоромный, Соболь, Забродин, Карнута (Дулаев, 61), Сиденко, Соловьёв

Предупреждения: Соловьёв, 69.
Теги: Ростов Анжи
Сегодня, 18:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.