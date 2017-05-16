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Молодежка "Ростова" на выезде уступила "Анжи"
"Анжи" переиграл "Ростову" в матче 29-го тура российского первенства среди молодежных команд.
Молодежное первенство. 29 тур
"Анжи" - "Ростов" - 1:0
Голы: Рамазанов, 55
"Анжи": Репин, Эльмурзаев, Щербак (Магомедов, 64), Патахов, Джабраилов, Рамазанов, Кузьмин, Гайдаров, Каретник (Юсупов, 75), Аджиев (Темуков, 67), Магомедов (Исаев, 79)
"Ростов": Айдаров, Христис, Ковалёв, Сорокин, Тананеев, Нескоромный, Соболь, Забродин, Карнута (Дулаев, 61), Сиденко, Соловьёв
Предупреждения: Соловьёв, 69.
Молодежное первенство. 29 тур
"Анжи" - "Ростов" - 1:0
Голы: Рамазанов, 55
"Анжи": Репин, Эльмурзаев, Щербак (Магомедов, 64), Патахов, Джабраилов, Рамазанов, Кузьмин, Гайдаров, Каретник (Юсупов, 75), Аджиев (Темуков, 67), Магомедов (Исаев, 79)
"Ростов": Айдаров, Христис, Ковалёв, Сорокин, Тананеев, Нескоромный, Соболь, Забродин, Карнута (Дулаев, 61), Сиденко, Соловьёв
Предупреждения: Соловьёв, 69.
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