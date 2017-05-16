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Денис Глушаков: хотел бы кататься в автобусе по городу и чтобы нас приветствовали болельщики

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как хотел бы отпраздновать чемпионство.

"Ждём предложений от руководства. Кажется, было бы интересно накрыть стол на стадионе, выйти на поле.

Кстати, в Европе существует традиция праздновать чемпионство, катаясь по городу в автобусе. Открою секрет: такая идея тоже есть. Надеюсь, она осуществится.

Хотел бы прокатиться в автобусе с командой по городу и чтобы нас приветствовали болельщики", - цитирует Глушакова "Советский спорт".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 18:47
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12
(4)
№12 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: vlees1
Помню грустные глаза Халка когда он ехал на автобусе по Питеру и увидел пару сотен жалких глоров(

А ты, надо полагать, был рядом, и твои глаза были еще грустней и печальнее, едва сдерживая слёзы. Но долго любоваться Халком тебе не пришлось, через час самолёт в Москву, где тебя ждал шестой спартак.

Не, я просто в ютубчике посмотрел сейчас видео,поржал)

Цитата: Сибирячок
А гниль с болота здесь чего рисуется? пшли отсель

Видимо им нравится страдать и унижаться,пускай тусуются)
Регистрация: 13.05.2017
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:35) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
по Петербургу покатайтесь

Питер мясной город!
Цитата: vlees1
Помню грустные глаза Халка когда он ехал на автобусе по Питеру и увидел пару сотен жалких глоров(

laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: ADonskoi (Сегодня, 19:30) #
  • -3
  •  (3)
online

Денис! Тебе надо идти в Президенты либо в космонавты.
Регистрация: 17.07.2014
№9 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:22) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
по Петербургу покатайтесь
Регистрация: 16.03.2010
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:21) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
А гниль с болота здесь чего рисуется? пшли отсель


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:19) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Помню грустные глаза Халка когда он ехал на автобусе по Питеру и увидел пару сотен жалких глоров(

А ты, надо полагать, был рядом, и твои глаза были еще грустней и печальнее, едва сдерживая слёзы. Но долго любоваться Халком тебе не пришлось, через час самолёт в Москву, где тебя ждал шестой спартак.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:12) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
автобус без крыши))

парни гуляйте!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:02) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Помню грустные глаза Халка когда он ехал на автобусе по Питеру и увидел пару сотен жалких глоров(
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: vit (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Вы спартак

правильно чухня... а вы.... гАвно....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Автобус для Реалов, Вы спартак, самой популярной на воздушном шаре надо, чтоб и пингвины видели.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 18:56) #
  • +2
  •  (12)

о бля! зазвездился глушак ...по черному! берегись чувак ,а то крышу сорвет!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:51) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
и стоять в пробках? Лучше выбери вариант с метро))


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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