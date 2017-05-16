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Валерий Петраков останется у руля "Томи" в ФНЛ

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков продолжит работу с томской командой.

"Была встреча с руководством клуба, мы договорились о продлении контракта. Сейчас документы подписывать не стали, потому что и у нас игры, и Сергей Анатольевич Жвачкин занят. 10 июня команда собирается после отпуска, думаю, числа 12-го все подпишем.

Мы не обговаривали срок контракта, но он не будет на год. Оптимальный срок, по-моему, два года", - цитирует Петракова ТАСС.
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 18:57
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№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 19:27) #
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online

Петраков- очень порядочный и дельный тренер. Настоящая рабочая лошадка, его бы в хорошие руки и условия, уж был бы не хуже Гончаренко.

Истинный торпедовец!
Регистрация: 17.07.2014
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:10) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Если состав сохранят, могут и в премьеру вернуться ,при условии финансирования конечно..
Регистрация: 21.11.2016
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