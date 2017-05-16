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Валерий Петраков останется у руля "Томи" в ФНЛ
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков продолжит работу с томской командой.
"Была встреча с руководством клуба, мы договорились о продлении контракта. Сейчас документы подписывать не стали, потому что и у нас игры, и Сергей Анатольевич Жвачкин занят. 10 июня команда собирается после отпуска, думаю, числа 12-го все подпишем.
Мы не обговаривали срок контракта, но он не будет на год. Оптимальный срок, по-моему, два года", - цитирует Петракова ТАСС.
"Была встреча с руководством клуба, мы договорились о продлении контракта. Сейчас документы подписывать не стали, потому что и у нас игры, и Сергей Анатольевич Жвачкин занят. 10 июня команда собирается после отпуска, думаю, числа 12-го все подпишем.
Мы не обговаривали срок контракта, но он не будет на год. Оптимальный срок, по-моему, два года", - цитирует Петракова ТАСС.
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