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Игорь Албин: газон на "Крестовском" есть на что заменить, у нас зарезервировано целых два
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что газон на "Санкт-Петербург Арене" могут заменить в преддверии Кубка конфедераций на газон хорошего качества.
"Пятилетний газон есть шикарный. Есть газон в идеальном состоянии. Мы его зарезервировали, целых два! Я спокоен, есть на что менять нынешний прямо сейчас. Это не проблема. Важно принять решение", - цитирует Албина "Р-Спорт".
Ранее вице-губернатор заявил, что точка невозврата для поля на "Санкт-Петербург Арене" - 31 мая, с газоном можно поработать, но можно его и заменить.
"Пятилетний газон есть шикарный. Есть газон в идеальном состоянии. Мы его зарезервировали, целых два! Я спокоен, есть на что менять нынешний прямо сейчас. Это не проблема. Важно принять решение", - цитирует Албина "Р-Спорт".
Ранее вице-губернатор заявил, что точка невозврата для поля на "Санкт-Петербург Арене" - 31 мая, с газоном можно поработать, но можно его и заменить.
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