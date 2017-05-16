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Игорь Албин: газон на "Крестовском" есть на что заменить, у нас зарезервировано целых два

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что газон на "Санкт-Петербург Арене" могут заменить в преддверии Кубка конфедераций на газон хорошего качества.

"Пятилетний газон есть шикарный. Есть газон в идеальном состоянии. Мы его зарезервировали, целых два! Я спокоен, есть на что менять нынешний прямо сейчас. Это не проблема. Важно принять решение", - цитирует Албина "Р-Спорт".

Ранее вице-губернатор заявил, что точка невозврата для поля на "Санкт-Петербург Арене" - 31 мая, с газоном можно поработать, но можно его и заменить.
Теги: Албин Крестовский
Сегодня, 19:22
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№12 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 19:45) #
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online

Что мешало сразу нормальный газон установить,?хотя наверное в то время на газоне нельзя было бабла поднять а теперь ,вы...ется убл....док,есть у него зарезервированы.
Регистрация: 3.02.2015
№11 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:40) #
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online

Заменить б... На свои кровные *** будешь менять?
Регистрация: 27.09.2015
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:40) #
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online

Цитата: stepanmlc
так же есть запасная крыша, выкатное поле...

И резиновая копия Албина.
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
так же есть запасная крыша, выкатное поле...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь к царь пушке, которая не стреляет, и царь колоколу, который не звонит, добавился царь стадион, на котором невозможно играть.


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:36) #
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online

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин

Я спокоен, есть на что менять нынешний прямо сейчас. Это не проблема. Важно принять решение

А что, для "Зенита" и то дерьмо, которое сейчас на "Крестовском", сошло?
Вот как "отцы города" "ЛЮБЯТ" свою футбольную команду!
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Больной на всю шайбу! Огласите весь список, пожалуйста!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№5 Написал: splin Москва (Сегодня, 19:29) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А стадионов про запас нет?
Регистрация: 26.01.2010
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
думаю, и стадионов на 45 лярдов построено на самом деле больше чем один - про запас
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:26) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я такое на Украине шукаю сейчас. Усэ гарно хлопци, у нас есть замечательные каналы поставки антрацита с ЮАР, США и Австралии.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Сибирь»
видимо, они ещё хуже


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
была б твоя морда честной - у вас в питере было б в резерве штук сто полей


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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