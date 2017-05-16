Сборная России проведет 11 тренировок до матча с Венгрией

Опубликован график подготовки сборной России к Кубку Конфедераций-2017 до матча с командой Венгрии.16:30 Тренировка. «Арена Химки». Химки. (Открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.10.30 Вылет в Инсбрук.16:15 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:15 до 16:35). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.16:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.16:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.18.30 Вылет в Будапешт16:00 Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Гроупама Арена». Будапешт.16:30 Тренировка на стадионе «Гроупама Арена» (Открытая для СМИ С 16:30 ДО 16:50).20:30 Контрольный матч. Венгрия – Россия. Будапешт. Стадион ФК «Гроупама Арена».