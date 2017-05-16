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Сборная России проведет 11 тренировок до матча с Венгрией
Опубликован график подготовки сборной России к Кубку Конфедераций-2017 до матча с командой Венгрии.
25 мая (четверг)
16:30 Тренировка. «Арена Химки». Химки. (Открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
26 мая (пятница)
10.30 Вылет в Инсбрук.
16:15 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:15 до 16:35). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
27 мая (суббота)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
28 мая (воскресенье)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
29 мая (понедельник)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
30 мая (вторник)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
31 мая (среда)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
1 июня (четверг)
16:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
2 июня (пятница)
16:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
3 июня (суббота)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
18.30 Вылет в Будапешт
4 июня (воскресенье)
16:00 Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Гроупама Арена». Будапешт.
16:30 Тренировка на стадионе «Гроупама Арена» (Открытая для СМИ С 16:30 ДО 16:50).
5 июня (понедельник)
20:30 Контрольный матч. Венгрия – Россия. Будапешт. Стадион ФК «Гроупама Арена».
РФС
25 мая (четверг)
16:30 Тренировка. «Арена Химки». Химки. (Открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
26 мая (пятница)
10.30 Вылет в Инсбрук.
16:15 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:15 до 16:35). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
27 мая (суббота)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
28 мая (воскресенье)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
29 мая (понедельник)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
30 мая (вторник)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
31 мая (среда)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
1 июня (четверг)
16:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
2 июня (пятница)
16:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
3 июня (суббота)
11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
18.30 Вылет в Будапешт
4 июня (воскресенье)
16:00 Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Гроупама Арена». Будапешт.
16:30 Тренировка на стадионе «Гроупама Арена» (Открытая для СМИ С 16:30 ДО 16:50).
5 июня (понедельник)
20:30 Контрольный матч. Венгрия – Россия. Будапешт. Стадион ФК «Гроупама Арена».
РФС
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