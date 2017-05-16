Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сборная России проведет 11 тренировок до матча с Венгрией

Опубликован график подготовки сборной России к Кубку Конфедераций-2017 до матча с командой Венгрии.

25 мая (четверг)

16:30 Тренировка. «Арена Химки». Химки. (Открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

26 мая (пятница)

10.30 Вылет в Инсбрук.

16:15 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:15 до 16:35). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

27 мая (суббота)

11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

28 мая (воскресенье)

11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

29 мая (понедельник)

11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

30 мая (вторник)

11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

31 мая (среда)

11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

1 июня (четверг)

16:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

2 июня (пятница)

16:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

3 июня (суббота)

11:30 Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (Открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

18.30 Вылет в Будапешт

4 июня (воскресенье)

16:00 Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Гроупама Арена». Будапешт.

16:30 Тренировка на стадионе «Гроупама Арена» (Открытая для СМИ С 16:30 ДО 16:50).

5 июня (понедельник)

20:30 Контрольный матч. Венгрия – Россия. Будапешт. Стадион ФК «Гроупама Арена».

РФС
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.