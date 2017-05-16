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Массимо Каррера: ничего не слышал о том, что Яя Туре перейдет в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал первоапрельскую шутку агента Дмитрия Селюка о том, что полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре может стать игроком красно-белых.

"Ничего не слышал о том, что Туре перейдёт в "Спартак". Это трансферный слух, который не имеет значения", - цитирует Карреру "Чемпионат" со ссылкой на итальянские СМИ.
Теги: Каррера Спартак Туре
Сегодня, 19:58
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№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На кер Спартаку этот чернокожий расист? Он же скандальный - пипец!
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гнилой он какой - то...
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 21:57) #
  • -4
  •  (4)
online

Было бы неплохо, как игрок классный и всегда тащит на себе всю команду.
Регистрация: 4.05.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:48) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
летает эта яя красиво


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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