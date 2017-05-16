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Расходы на ЧМ-2018 в России могут быть увеличены на 37 миллиардов рублей
Расходы на подготовку и проведение ЧМ-2018 года в России могут быть увеличены на 37 миллиардов рублей, информирует Портал правовой информации.
Согласно опубликованному проекту изменений в программу подготовки к чемпионату мира-2018, расходы на реализацию программы предлагается увеличить с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда.
Отмечается, что из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 миллиарда рублей, еще 91,96 миллиарда будет выделено из бюджета субъектов федерации. Кроме того, 195,8 миллиарда выделят юридические лица.
На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта и его независимая антикоррупционная экспертиза. Ранее в мае расходы на чемпионат мира были увеличены постановлением правительства РФ на 4,7 миллиарда рублей.
Согласно опубликованному проекту изменений в программу подготовки к чемпионату мира-2018, расходы на реализацию программы предлагается увеличить с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда.
Отмечается, что из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 миллиарда рублей, еще 91,96 миллиарда будет выделено из бюджета субъектов федерации. Кроме того, 195,8 миллиарда выделят юридические лица.
На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта и его независимая антикоррупционная экспертиза. Ранее в мае расходы на чемпионат мира были увеличены постановлением правительства РФ на 4,7 миллиарда рублей.
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