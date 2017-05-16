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Расходы на ЧМ-2018 в России могут быть увеличены на 37 миллиардов рублей

Расходы на подготовку и проведение ЧМ-2018 года в России могут быть увеличены на 37 миллиардов рублей, информирует Портал правовой информации.

Согласно опубликованному проекту изменений в программу подготовки к чемпионату мира-2018, расходы на реализацию программы предлагается увеличить с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда.

Отмечается, что из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 миллиарда рублей, еще 91,96 миллиарда будет выделено из бюджета субъектов федерации. Кроме того, 195,8 миллиарда выделят юридические лица.

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта и его независимая антикоррупционная экспертиза. Ранее в мае расходы на чемпионат мира были увеличены постановлением правительства РФ на 4,7 миллиарда рублей.
Сегодня, 20:39
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(1)
№7 Написал: AnK. (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну а команда достойная будет?
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
А старикам по 180 рублей к пенсии...
Епаный позор...

Вы там держитесь- народу говорили.

Вот все и держатся- кто за российский бюджет и кормуху, кто- за хорошее настроение....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну не дорого. Примерно около 3,5 тонн золота по текущему курсу, из которых можно сделать нить и которой можно прошить Зенит-Арену.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (0)
online

Наверно это узаконенное воровство! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: syamtomov
Расходы на подготовку и проведение ЧМ-2018 года в России могут быть увеличены на 37 миллиардов рублей

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта и его независимая антикоррупционная экспертиза.

Ага!
Будут обсуждать, кому сколько "антикоррупционно и, ГЛАВНОЕ, независимо ОТГРЫЗТЬ" от этих 37 миллиардов! laughing

албин посоветует беспроигрышный вариант


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:47) #
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эх, болота, гниль да тууман..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:46) #
  • +1
  •  (1)
online

Расходы на подготовку и проведение ЧМ-2018 года в России могут быть увеличены на 37 миллиардов рублей

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта и его независимая антикоррупционная экспертиза.

Ага!
Будут обсуждать, кому сколько "антикоррупционно и, ГЛАВНОЕ, независимо ОТГРЫЗТЬ" от этих 37 миллиардов! laughing
Регистрация: 6.08.2008
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