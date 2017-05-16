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Сергей Лапочкин: когда в Перми увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе
Арбитр матча «Амкар» – «Спартак» Сергей Лапочкин прокомментировал появление болельщиков московского клуба на поле после финального свистка.
– Всегда приятно участвовать в таких матчах. Была праздничная атмосфера, полный стадион. «Спартак» вышел и играл так, как обычно играет. Спортивный результат превалировал. Но общаться было проще – игроки вели себя более корректно, поэтому я получил удовольствие от матча, антуража, от всего, что было.
- Бригада арбитров обычно последней покидает поле, но в этот раз было немного иначе.
– Мы готовились к провокациям во время матча, может, на поле бы выбежали болельщики, но во время игры болельщики вели себя корректно. Когда я дал финальный свисток, увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе, не буду скрывать. Но болельщики были неагрессивны, мы решили спокойно идти в туннель. Какой смысл оставаться на поле, когда праздник на поле.
- Контакт Луиса Адриано с Хомичем. Что произошло?
– Необычный был момент. Вратарь немного неудачно принял мяч, после этого успел первый. Потом был контакт с Луисом Адриано, но поскольку Хомич был на мяче первым, я не расценил это как фол.
- Что было в эпизоде с попаданием мяча в руку Луиса Адриану?
– Мяч именно попал в руку. Была подача, мяч задел руку, у него не было возможности ее убрать, я решил продолжить игру, – сказал Лапочкин в эфире программы «Свисток».
СЭ
– Всегда приятно участвовать в таких матчах. Была праздничная атмосфера, полный стадион. «Спартак» вышел и играл так, как обычно играет. Спортивный результат превалировал. Но общаться было проще – игроки вели себя более корректно, поэтому я получил удовольствие от матча, антуража, от всего, что было.
- Бригада арбитров обычно последней покидает поле, но в этот раз было немного иначе.
– Мы готовились к провокациям во время матча, может, на поле бы выбежали болельщики, но во время игры болельщики вели себя корректно. Когда я дал финальный свисток, увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе, не буду скрывать. Но болельщики были неагрессивны, мы решили спокойно идти в туннель. Какой смысл оставаться на поле, когда праздник на поле.
- Контакт Луиса Адриано с Хомичем. Что произошло?
– Необычный был момент. Вратарь немного неудачно принял мяч, после этого успел первый. Потом был контакт с Луисом Адриано, но поскольку Хомич был на мяче первым, я не расценил это как фол.
- Что было в эпизоде с попаданием мяча в руку Луиса Адриану?
– Мяч именно попал в руку. Была подача, мяч задел руку, у него не было возможности ее убрать, я решил продолжить игру, – сказал Лапочкин в эфире программы «Свисток».
СЭ
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