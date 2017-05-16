Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Лапочкин: когда в Перми увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе

Арбитр матча «Амкар» – «Спартак» Сергей Лапочкин прокомментировал появление болельщиков московского клуба на поле после финального свистка.

– Всегда приятно участвовать в таких матчах. Была праздничная атмосфера, полный стадион. «Спартак» вышел и играл так, как обычно играет. Спортивный результат превалировал. Но общаться было проще – игроки вели себя более корректно, поэтому я получил удовольствие от матча, антуража, от всего, что было.

- Бригада арбитров обычно последней покидает поле, но в этот раз было немного иначе.

– Мы готовились к провокациям во время матча, может, на поле бы выбежали болельщики, но во время игры болельщики вели себя корректно. Когда я дал финальный свисток, увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе, не буду скрывать. Но болельщики были неагрессивны, мы решили спокойно идти в туннель. Какой смысл оставаться на поле, когда праздник на поле.

- Контакт Луиса Адриано с Хомичем. Что произошло?

– Необычный был момент. Вратарь немного неудачно принял мяч, после этого успел первый. Потом был контакт с Луисом Адриано, но поскольку Хомич был на мяче первым, я не расценил это как фол.

- Что было в эпизоде с попаданием мяча в руку Луиса Адриану?

– Мяч именно попал в руку. Была подача, мяч задел руку, у него не было возможности ее убрать, я решил продолжить игру, – сказал Лапочкин в эфире программы «Свисток».

СЭ
Теги: Лапочкин Спартак
Сегодня, 20:42
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Попа сделала пись - пись ? ?
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:53) #
  • 0
  •  (2)
online

- Контакт Луиса Адриано с Хомичем. Что произошло?

– Необычный был момент. Вратарь немного неудачно принял мяч, после этого успел первый. Потом был контакт с Луисом Адриано, но поскольку Хомич был на мяче первым, я не расценил это как фол.

- Что было в эпизоде с попаданием мяча в руку Луиса Адриану?

– Мяч именно попал в руку. Была подача, мяч задел руку, у него не было возможности ее убрать, я решил продолжить игру, – сказал Лапочкин в эфире программы «Свисток».

На удивление хорошо отсудил.
Хотя, в ЭТОМ матче "Зениту" уже ничего в плане 1-го места уже не нужно было.

А если бы БЫЛО НУЖНО???
О-ё-ё-ё-ё... flushed
Регистрация: 6.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.