Сергей Лапочкин: когда в Перми увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе

Арбитр матча «Амкар» – «Спартак» Сергей Лапочкин прокомментировал появление болельщиков московского клуба на поле после финального свистка.– Всегда приятно участвовать в таких матчах. Была праздничная атмосфера, полный стадион. «Спартак» вышел и играл так, как обычно играет. Спортивный результат превалировал. Но общаться было проще – игроки вели себя более корректно, поэтому я получил удовольствие от матча, антуража, от всего, что было.– Мы готовились к провокациям во время матча, может, на поле бы выбежали болельщики, но во время игры болельщики вели себя корректно. Когда я дал финальный свисток, увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе, не буду скрывать. Но болельщики были неагрессивны, мы решили спокойно идти в туннель. Какой смысл оставаться на поле, когда праздник на поле.– Необычный был момент. Вратарь немного неудачно принял мяч, после этого успел первый. Потом был контакт с Луисом Адриано, но поскольку Хомич был на мяче первым, я не расценил это как фол.– Мяч именно попал в руку. Была подача, мяч задел руку, у него не было возможности ее убрать, я решил продолжить игру, – сказал Лапочкин в эфире программы «Свисток».