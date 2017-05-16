Радамель Фалькао и Фабиу Коэнтрау обвиняются в неуплате налогов

Прокуратура Мадрида обвинила нападающего "Монако" Радамеля Фалькао и защитника "Реала" Фабиу Коэнтрау в уклонении от уплаты налогов в Испании.По информации издания Marca, Фалькао в период выступления за мадридский "Атлетико" не выплатил €5,66 млн за 2012 и 2013 годы. Коэнтрау не выплатил €1,29 млн за период с 2012 по 2014 год.Утверждается, что оба игрока пользовались услугами компаний в Колумбии, Панаме и на Виргинских островах, чтобы не платить налоги в Испании.