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Массимо Каррера: критика Романцева? Правильный ответ в таблице

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на слова экс-наставника красно-белых Олега Романцева, который ранее провел параллель между игрой москвичей при Каррере с "катеначчо".

– "Спартак" был лидером чемпионата, но команду часто критиковали, в том числе и Олег Романцев, назвавший ваш футбол скучным и сравнив его с "катеначчо".

– Мы всегда лидировали в премьер-лиге, и я думаю, что в таблице и есть правильный ответ. Команда регулярно играла в атакующий футбол, хотя не всегда лучшим образом использовала свои голевые моменты.

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 21:16
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(6)
№5 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 22:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что то последние чемпионы обижаются и воняют на команду... Неужели такие гнилые?


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Команда Зенит.
Зазвездились все включая кареру, ну что-же тем больнее вам будет в следующем сезоне.

Дотянешь хоть до следующего сезона,бомжеватый?жаба не задушит? blush
Жалкие людишки мля smirk
Ждали перерыва ,чемпа ,ждали весеннюю часть ,краснодар,бомжей ,коней blush дождались продроты?теперь уповайте на лч и следующий сезон ,горемычные wink


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:03) #
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online

Команда регулярно играла в атакующий футбол, хотя не всегда лучшим образом использовала свои голевые моменты.

Это - ДА!
Меня вот что интересует.
Если трансферная компания пройдёт успешно и всех, кого наметили, подпишут, станет ли играть Каррера с двумя форвардами?
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:57) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Какой там черт катеначчо? Все правильно Каррера сказал. А Романцеву, это при всем уважении, не помешало бы вспомнить свою феерию за Сатурн и Динамо. Да с тем же Спартаком, после того, как Червя призвал.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 21:47) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Зазвездились все включая кареру, ну что-же тем больнее вам будет в следующем сезоне.
Регистрация: 23.04.2017
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