Массимо Каррера: критика Романцева? Правильный ответ в таблице

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на слова экс-наставника красно-белых Олега Романцева, который ранее провел параллель между игрой москвичей при Каррере с "катеначчо".– Мы всегда лидировали в премьер-лиге, и я думаю, что в таблице и есть правильный ответ. Команда регулярно играла в атакующий футбол, хотя не всегда лучшим образом использовала свои голевые моменты.