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Денис Глушаков: Каррера нам сразу сказал: "Так, как вы занимались, мы работать больше не будем"
Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о роли Массимо Карреры в завоевании титула чемпиона России.
– Когда командой стал руководить Массимо Каррера, изменения в тренировочном процессе произошли сразу?
– Постепенно. Он много общался с нами, спрашивал, как лучше сделать. Советовался с игроками. Даже по тактическим моментам: «С кем и как лучше сыграть, как думаете?» Иногда мы играли в пять защитников. Он всегда интересовался нашим мнением: «Вам это будет удобно?» Узнавал про игровые схемы и про взаимоотношения в коллективе. Все перестраивал потихоньку. Правильно себя поставил. А еще сказал: «Так, как вы занимались, мы работать больше не будем. Готовьтесь, будут очень интенсивные тренировки. Будете «умирать» на поле. Бегать придется очень много».
Он взялся за нас с первой игры, сразу, как только его утвердили в должности главного тренера. После этого мы стали побеждать, но играли на фоне усталости. Было непросто. Не чувствовалось свежести в ногах. А потом, когда уже привыкли к такому тренировочному процессу, стало легче.
– Евгений Ловчев недавно заметил: «Каррера – хороший мотиватор. Но команду он ничему не научил».
– Не то чтобы не научил. Просто в «Спартаке» выступают уже обученные футболисты. Их нужно лишь поставить на те позиции, где им будет комфортно играть, и добавить эмоциональный заряд. Самое главное, чтобы все выкладывались на поле с первой до последней минуты. У нас хорошие игроки. А тренер объединяет нас всех общей целью. Мы, возможно, не понимаем по-итальянски, но по глазам Карреры понятно, чего он хочет от нас. Он всегда говорит искренне. И мы его слушаем, – цитирует Глушакова официальный сайт "Спартака".
– Когда командой стал руководить Массимо Каррера, изменения в тренировочном процессе произошли сразу?
– Постепенно. Он много общался с нами, спрашивал, как лучше сделать. Советовался с игроками. Даже по тактическим моментам: «С кем и как лучше сыграть, как думаете?» Иногда мы играли в пять защитников. Он всегда интересовался нашим мнением: «Вам это будет удобно?» Узнавал про игровые схемы и про взаимоотношения в коллективе. Все перестраивал потихоньку. Правильно себя поставил. А еще сказал: «Так, как вы занимались, мы работать больше не будем. Готовьтесь, будут очень интенсивные тренировки. Будете «умирать» на поле. Бегать придется очень много».
Он взялся за нас с первой игры, сразу, как только его утвердили в должности главного тренера. После этого мы стали побеждать, но играли на фоне усталости. Было непросто. Не чувствовалось свежести в ногах. А потом, когда уже привыкли к такому тренировочному процессу, стало легче.
– Евгений Ловчев недавно заметил: «Каррера – хороший мотиватор. Но команду он ничему не научил».
– Не то чтобы не научил. Просто в «Спартаке» выступают уже обученные футболисты. Их нужно лишь поставить на те позиции, где им будет комфортно играть, и добавить эмоциональный заряд. Самое главное, чтобы все выкладывались на поле с первой до последней минуты. У нас хорошие игроки. А тренер объединяет нас всех общей целью. Мы, возможно, не понимаем по-итальянски, но по глазам Карреры понятно, чего он хочет от нас. Он всегда говорит искренне. И мы его слушаем, – цитирует Глушакова официальный сайт "Спартака".
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