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Денис Глушаков: Каррера нам сразу сказал: "Так, как вы занимались, мы работать больше не будем"

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о роли Массимо Карреры в завоевании титула чемпиона России.

– Когда командой стал руководить Массимо Каррера, изменения в тренировочном процессе произошли сразу?

– Постепенно. Он много общался с нами, спрашивал, как лучше сделать. Советовался с игроками. Даже по тактическим моментам: «С кем и как лучше сыграть, как думаете?» Иногда мы играли в пять защитников. Он всегда интересовался нашим мнением: «Вам это будет удобно?» Узнавал про игровые схемы и про взаимоотношения в коллективе. Все перестраивал потихоньку. Правильно себя поставил. А еще сказал: «Так, как вы занимались, мы работать больше не будем. Готовьтесь, будут очень интенсивные тренировки. Будете «умирать» на поле. Бегать придется очень много».

Он взялся за нас с первой игры, сразу, как только его утвердили в должности главного тренера. После этого мы стали побеждать, но играли на фоне усталости. Было непросто. Не чувствовалось свежести в ногах. А потом, когда уже привыкли к такому тренировочному процессу, стало легче.

– Евгений Ловчев недавно заметил: «Каррера – хороший мотиватор. Но команду он ничему не научил».

– Не то чтобы не научил. Просто в «Спартаке» выступают уже обученные футболисты. Их нужно лишь поставить на те позиции, где им будет комфортно играть, и добавить эмоциональный заряд. Самое главное, чтобы все выкладывались на поле с первой до последней минуты. У нас хорошие игроки. А тренер объединяет нас всех общей целью. Мы, возможно, не понимаем по-итальянски, но по глазам Карреры понятно, чего он хочет от нас. Он всегда говорит искренне. И мы его слушаем, – цитирует Глушакова официальный сайт "Спартака".
Теги: Глушаков Спартак Каррера
Вчера, 22:30
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7
(9)
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:12) #
  • -3
  •  (5)
online

Гавно и есть гавно. Даже читать неинтересно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:08) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Будете «умирать» на поле.

Фигня это все, есть масса команд более работоспособных чем СпаМ и конечно более мастеровитых. Да что там говорить, через три месяца на своей шкуре ощутите, там вылюбят и высушат, да так что и "умирание" покажется раем.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:07) #
  • +5
  •  (7)

Денис правильно сказал, прибавили физически ....на фоне усталости старались выиграть,и объединил команду. А Ловчев о мотивации...если команда не какая мотивация не поможет ,давай хоть по миллиону долларей за матч, все бывшие Спартаковские ветераны ....кому за 65 не верили... а вот вам Спартак ЧЕМПИОН...и при чём здесь катеначо Олег Иванович...главное РЕЗУЛЬТАТ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 22:59) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: robinzen
Цитата: syamtomov
Всё правильно!
Именно в этом и заключается роль главного тренера в команде МАСТЕРОВ!
Это же не ДЮСШ или, там, дубль, ФНЛ и т.п...

Скажите это Арсену Венгеру. Он вам плюнет в лицо)))

Что, ЛИЧНО знакомы с Арсеном Венгером и его методиками?
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 22:54) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Всё правильно!
Именно в этом и заключается роль главного тренера в команде МАСТЕРОВ!
Это же не ДЮСШ или, там, дубль, ФНЛ и т.п...

Скажите это Арсену Венгеру. Он вам плюнет в лицо)))
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:53) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глобус, сегодня по словесному поносу, у тебя лимит выбран, заткнись нафик.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 22:39) #
  • +4
  •  (6)

– Евгений Ловчев недавно заметил: «Каррера – хороший мотиватор. Но команду он ничему не научил».

– Не то чтобы не научил. Просто в «Спартаке» выступают уже обученные футболисты. Их нужно лишь поставить на те позиции, где им будет комфортно играть, и добавить эмоциональный заряд. Самое главное, чтобы все выкладывались на поле с первой до последней минуты. У нас хорошие игроки. А тренер объединяет нас всех общей целью. Мы, возможно, не понимаем по-итальянски, но по глазам Карреры понятно, чего он хочет от нас. Он всегда говорит искренне. И мы его слушаем

Всё правильно!
Именно в этом и заключается роль главного тренера в команде МАСТЕРОВ!
Это же не ДЮСШ или, там, дубль, ФНЛ и т.п....
Регистрация: 6.08.2008
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