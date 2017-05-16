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"Рубин" продал все билеты на матч с ЦСКА

Все билеты на матч 29-го тура премьер-лиги между "Рубином" и ЦСКА проданы, передает пресс-служба казанцев.

"Все билеты на матч 29-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА, который состоится 17 мая в 19:30 на "Казань Арене", реализованы.

Прием заявок на получение билетов в центрах выдачи Fan ID завершен. Прошедшие процедуру регистрации на сайтах rubinfans.ru и Fan-ID.ru до 20:00 16 мая, cмогут получить билеты и паспорта болельщика 17 мая в Центрах выдачи паспортов по ул.Четаева, 10 и ул.Баумана 44/8 до 16:00, а также во временных центрах у "Казань Арены" - до начала игры", - говорится в сообщении клуба.
Теги: Рубин ЦСКА
Вчера, 22:33
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№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Torchok828
Реализованны,не значит проданы..в продаже их не было вообще.

Их просто раздали всем желающим из тех кто придет на матч КК
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: Torchok828 Спортивная столица России (Вчера, 22:38) #
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  •  (4)

Реализованны,не значит проданы..в продаже их не было вообще.


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009
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