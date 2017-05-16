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ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей, "Зенит" - на 70

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС во вторник провел заседание по итогам 27-го тура чемпионата России.

ПФК ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений в матче с "Арсеналом".

"Арсенал" заплатит 60 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

"Зенит" выплатит 70 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча с "Крыльями Советов", информирует официальный сайт РФС.
Вчера, 22:41
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№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 22:57) #
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ПФК ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений в матче с "Арсеналом".

"Арсенал" заплатит 60 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

А прочему разные суммы-то за одно и то же нарушение?
Что у ФАНОВ "Арсенала" на одну-две "кричалки" было меньше, чем у ФАНОВ ЦСКА? flushed laughing
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 22:49) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Я даже знаю откуда зарплаты у членов КДК. Капает с каждого тура чемпионата России... Хорошо устроились!
Регистрация: 24.09.2013
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