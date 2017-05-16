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Взрыв в Дортмунде окончательно не признан терактом

Прокуратура Германии вынесла окончательное решение об инциденте со взрывом возле клубного автобуса дортмундской "Боруссии".

Вариант с террористической атакой отвергнут, установлено, что совершивший взрыв 28-летний россиянин с немецким гражданством действовал по личным финансовым мотивам, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на ESPN.
Теги: Боруссия Д
Вчера, 22:43
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№3 Написал: avnik море (Сегодня, 00:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
- Бабки давай, дойч! - и тут граната в руках неожиданно взорвалась... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
ху из россиянин?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: DedMoroZ Россия (Вчера, 23:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
РОССИЯНИН с немецким гражданством? Это что-то новенькое. laughing
Регистрация: 12.02.2012
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