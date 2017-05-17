Массимо Каррера: уйдет Промес или нет – решаю я

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что постарается удержать нападающего Квинси Промесса в стане красно-белых.– Уйдет Промес или не уйдет – решаю я. Это важный игрок для "Спартака". Мы стараемся строить команду с Промесом.– Общался с Промесом намного раньше, еще до того, как "Спартак" стал чемпионом. Сказал Квинси, что мы можем построить команду, добиться зрелищной игры, выйти в Лигу чемпионов и провести там хорошие матчи. В этом плане все получается. Но я не могу заставлять игрока.Если у него нет желания выступать в каком-то клубе, конечно, нет смысла оставлять этого футболиста. Пока у Промеса есть желание выступать в "Спартаке", мне хочется строить команду с ним. Но я его понимаю – у футболиста должны быть амбиции.