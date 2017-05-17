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Массимо Каррера: уйдет Промес или нет – решаю я

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что постарается удержать нападающего Квинси Промесса в стане красно-белых.

– Одна из ключевых фигур нынешнего "Спартака" – Квинси Промес. Очень много разговоров о его возможном отъезде. Учитываете ли вы это в своей работе в плане его замены или строите работу так, чтобы команда могла играть, компенсируя отсутствие голландца?

– Уйдет Промес или не уйдет – решаю я. Это важный игрок для "Спартака". Мы стараемся строить команду с Промесом.

– Если тренер говорит: "Ты мне нужен", – футболист наверняка к этому прислушивается. Вы говорили Промесу, чтобы он оставался в "Спартаке" на следующий сезон, ведь голландец сам мечтает о "Барселоне"?

– Общался с Промесом намного раньше, еще до того, как "Спартак" стал чемпионом. Сказал Квинси, что мы можем построить команду, добиться зрелищной игры, выйти в Лигу чемпионов и провести там хорошие матчи. В этом плане все получается. Но я не могу заставлять игрока.

Если у него нет желания выступать в каком-то клубе, конечно, нет смысла оставлять этого футболиста. Пока у Промеса есть желание выступать в "Спартаке", мне хочется строить команду с ним. Но я его понимаю – у футболиста должны быть амбиции.

СЭ
Теги: Каррера Спартак Промес
Сегодня, 08:48
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4
(9)
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 09:29) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну достало,полное интервью Массимо в Спорт Экспрессе.www.sport-express.r
u/football/rfpl/clubs/reviews
/massimo-karrera-pogovoryu-s-
romancevym-kogda-on-vyuchit-i
talyanskiy-1256734/ Нет,будут перевирать и переставлять куски текста.
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:21) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
срач, нужен срач. Поэтому такие заголовки. Слишком уж МаКар хорош и как тренер и как человек. Поэтому надо даже в святую тему добавить свою ложку дёгтя и журналистам и админам. Ибо нужен срач, срач, срач.
Идите нахер, убогие.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 09:17) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Какой дебил эту бредятину пишет ???
Регистрация: 25.01.2016
№1 Написал: mustang (Сегодня, 08:53) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
заголовок не соответствует статье
Регистрация: 23.12.2015
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