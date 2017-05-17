Владимир Быстров: что почувствовал после чемпионства "Спартака"? Ничего, но они молодцы

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров рассказал, как отнесся к чемпионству своего бывшего клуба.– "Спартак" заслуженно стал чемпионом России. Команда в этом сезоне показала, как надо выигрывать матчи на последних минутах, как цепляться за очки. "Спартак" ровно прошел всю дистанцию, а весной обыграл главных конкурентов.– Но выиграл у нас в Москве.– А что я должен был почувствовать? Ничего. Друзей в "Спартаке" у меня практически не осталось. Поздравил знакомых, болеющих за "Спартак", поскольку они долго ждали золотых медалей. Когда я был в "Спартаке", чемпионство, казалось, было очень близко, однако постоянно чуть-чуть не дотягивали. Сейчас получилось. Молодцы!– Не вижу смысла ворошить прошлое. Что было, то было. Надо жить настоящим и будущим.