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Владимир Быстров: что почувствовал после чемпионства "Спартака"? Ничего, но они молодцы

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров рассказал, как отнесся к чемпионству своего бывшего клуба.

– Почему ни ЦСКА, ни "Зенит", ни "Краснодар" не смогли составить конкуренцию "Спартаку"?

– "Спартак" заслуженно стал чемпионом России. Команда в этом сезоне показала, как надо выигрывать матчи на последних минутах, как цепляться за очки. "Спартак" ровно прошел всю дистанцию, а весной обыграл главных конкурентов.

– Да, но в Краснодаре "Спартак" победить не сумел.

– Но выиграл у нас в Москве.

– Что вы почувствовали, узнав о триумфе "Спартака"?

– А что я должен был почувствовать? Ничего. Друзей в "Спартаке" у меня практически не осталось. Поздравил знакомых, болеющих за "Спартак", поскольку они долго ждали золотых медалей. Когда я был в "Спартаке", чемпионство, казалось, было очень близко, однако постоянно чуть-чуть не дотягивали. Сейчас получилось. Молодцы!

– Леонид Федун одной из косвенных причин неудачи в 2009 году назвал ваш уход из команды.

– Не вижу смысла ворошить прошлое. Что было, то было. Надо жить настоящим и будущим.

Спорт день за днем
Теги: Быстров Спартак
Сегодня, 08:54
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(1)
№2 Написал: XERX - (Сегодня, 09:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вовка красавчик,все адекватно!!!если бы он тогда не ушёл,то мы бы чамп не упустили и он бы стал одним из почитаемых в Спартаке!!!жаль что не сложилось,но спасибо за игру за само отдачу!!!
Регистрация: 23.05.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
шлюбу поздравь. он то рад победе спартака


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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